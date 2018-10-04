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«الأعلى للإعلام»:«فتاة صلاح سالم» أثارت الرأي العام

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أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام التقرير اليومي لاتجاهات الرأي العام على منصات التواصل الاجتماعي في مصر اليوم، وجاء بالتقرير أنه انتشر منذ أيام قليلة على مواقع التواصل الاجتماعي صور لفتاة تجلس أعلى سيارة بملابس مكشوفة في شارع صلاح سالم، ثم خبر عن القبض على الفتاة والرجل الذي كان معها، ووفق الخبر كان الاثنان في حالة سكر.

وبعد ساعات قليلة تداول المصريون على صفحات التواصل خبر نفي مصدر أمني القبض على الفتاة والرجل فصور الفتاة وتصرفها بالخروج من فتحة سقف السيارة لا يضعها تحت طائلة القانون بل عادات وتقاليد المجتمع التي ترفض تلك الأفعال بشكل عام.

وقال مصدر أمني أن الأجهزة الأمنية تفحص مصدر الصور التي رُوجت للقبض على الفتاة للوقوف على حقيقة واقعة القبض عليها وتداول الكثيرون خبر الضربة الاستباقية للأمن الوطني التي أحبطت مخطط إفساد احتفالات نصر أكتوبر، وداهمت قوات الداخلية وكراً للتدريب بمدينة العريش يأوي خمسة عشر إرهابياً تم قتلهم جميعاً في تبادل إطلاق النار.

وتابع التقرير: "ومع نجاح حملة المسح الشامل يوماً بعد يوم يستمر اهتمام المصريين بها على مواقع التواصل الاجتماعي وفخرهم بمنظومة الحملة والهدف منها، مازال المصريون يتداولون أخبار الحملة وإقبال المواطنين عليها والصور المتعلقة بها".

كما أثارت الإشارة التي قام بها بعض من لاعبي الأهلي، بحسب التقرير، في مباراته أمام فريق وفاق سطيف الجزائري الجدل بين مستخدمي مواقع التواصل والمهتمين بالشأن الكروي، وقال اللاعبون إنهم يقصدون بذلك تضامنهم مع جماهير النادي الأهلي الذين غابوا عن المباراة ومساندتهم لهم، لكن الكثيرين قالوا إن هذه الإشارة استخدمت من قبل لمهاجمة الجيش والشرطة من قبل الألتراس والمتظاهرين، بحسب تقرير المجلس.

وانتشر على صفحات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي خبر قرار رئيس الوزراء بأن يكون يوم الأحد الموافق 7 من أكتوبر عام 2018 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بدلاً من يوم السبت الموافق 6 من أكتوبر عيد القوات المسلحة.


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