  • الجمعة 05 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر01:38 ص
بحث متقدم
أخطر مساومة بين ترامب وبوتين حول سوريا

بوادر أزمة كبرى بين واشنطن وموسكو بسبب هذا الأمر

تركي آل شيخ

"آل الشيخ" يكشف تطورات جديدة بشأن "بيراميدز"

رونالدو

تطورات مثيرة بواقعة اغتصاب "رونالدو" لعارضة أزياء

علاء مبارك

رسالة مؤثرة من علاء مبارك لوالده بذكرى أكتوبر

الفقي

إسرائيل كانت تخشي من الفناء فى حرب أكتوبر المجيدة

الدكتور مبروك عطية

هجوم أزهري على «مبروك عطية» بسبب النقاب

إزالة 16 فدان قطن بالقليوبية

الحكومة تتخلى عن مزارعي القطن.. وآلاف المزارعين في أزمة

حقل غاز

قريبًا.. اكتشاف 4 حقول غاز أكبر من "ظهر"

نصر أكتوبر

أبطال الرياضة في حرب أكتوبر.. من الملاعب لمرمى إسرائيل

مدارس مصر (أرشيفية)

لماذا لا يتبنى رجال الأعمال مبادرات لبناء مدارس جديدة؟

بالصور..

جماهير الزمالك تحتشد لشراء تذاكر مباراة الهلال السعودي

الرياضة

جماهير الزمالك تستقبل الفريق بمطار دبى
جماهير الزمالك تستقبل الفريق بمطار دبى

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

الهلال السعودي يعلن أسعار تذاكر مباراة الزمالك

#

«مرتضى» رئيسًا لبعثة الزمالك في السعودية

#

اتحاد الكرة يرفض الإسماعيلي.. ويتمسك بالزمالك

#

جمهور الزمالك كامل العدد في مباراة القادسية

المصريون

الزمالك

الهلال السعودي

توافدت جماهير الزمالك بغزارة على منافذ بيع تذاكر مباراة السوبر المصري السعودي في الرياض، آملًا في مؤازرة الفريق قبل مواجهته المرتقبة أمام الهلال السعودي.

وتم تحديد أسعار تذاكر مباراة فريقي الهلال والزمالك بالسوبر السعودي المصري، والتي جاءت كالتالي: (10 ريالات للتذكرة الموحدة للأفراد والعائلات، و300 ريال لتذكرة المنصة "عائلات"، و500 ريال لتذكرة المنصة "أفراد").

ويتم بيع تذاكر جماهير الزمالك من خلال منافذ استاد جامعة الملك سعود في الرياض، وتتطلب عملية الشراء إبراز الهوية الشخصية.

وتم الكشف عن موعد بيع التذاكر المخصصة للزمالك في مباراة الهلال والزمالك، وهو اليوم الأربعاء، من الساعة 7:30 حتى الساعة 10 مساءً، ويومي الخميس والجمعة من 4 عصرًا حتى 10 مساءً، في بوابتي 7 و8، وأوضحت صلة أن شراء 3 تذاكر هو الحد الأقصى للشخص الواحد.




تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جلال أمين وأنا!

محمود سلطان

وسائل التواصل تراقب الركن الفاشي

فراج إسماعيل

الحكاية مكتملة.. من 5 يوينو إلى كامب ديفيد (2-2)

د. هشام الحمامي

على هامش "الجونة": السينما المصرية.. ووهم العالمية

د. حسام عقل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

مجرد رأي

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد: تعليق ناري لـ"فتاة بورسعيد" على الواقعة
» أول تعليق لـ"يوفنتوس" على فضيحة "رونالدو"
» "الجندي" يفتح النار على مبروك عطية بسبب النقاب
» اتحاد اليد يرفض التعامل مع رئيس الزمالك
» زيارة بعثة «صندوق النقد».. هذه هي الإجراءات المرتقبة
» دعوة ناصرية للاندماج مع الماركسيين
» أول رد رسمي سعودي على اختفاء «خاشقجي»
» هكذا تحالف الإخوان مع «الوطني المنحل»
» شباب إخوان: نريد العودة لمصر.. لكننا نخشى السجون
» أسعار الدولار في البنوك خلال التعاملات المسائية
» أسطورة ليفربول: مستوى «صلاح» في تراجع مستمر

استطلاع رأي

هل تؤيد إلغاء الدروس الخصوصية في مصر؟

  • فجر

    04:33 ص

  • فجر

    04:33

  • شروق

    05:56

  • ظهر

    11:48

  • عصر

    15:09

  • مغرب

    17:40

  • عشاء

    19:10

من الى
شيخ الطريقة الشبراوية
الاخوان
لرفضه العمل.. سيدة تطلب الخلع من زوجها
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»
اردوغان