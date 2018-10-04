جماهير الزمالك تحتشد لشراء تذاكر مباراة الهلال السعودي

04 أكتوبر 2018 - 05:38 م

توافدت جماهير الزمالك بغزارة على منافذ بيع تذاكر مباراة السوبر المصري السعودي في الرياض، آملًا في مؤازرة الفريق قبل مواجهته المرتقبة أمام الهلال السعودي.

وتم تحديد أسعار تذاكر مباراة فريقي الهلال والزمالك بالسوبر السعودي المصري، والتي جاءت كالتالي: (10 ريالات للتذكرة الموحدة للأفراد والعائلات، و300 ريال لتذكرة المنصة "عائلات"، و500 ريال لتذكرة المنصة "أفراد").

ويتم بيع تذاكر جماهير الزمالك من خلال منافذ استاد جامعة الملك سعود في الرياض، وتتطلب عملية الشراء إبراز الهوية الشخصية.

وتم الكشف عن موعد بيع التذاكر المخصصة للزمالك في مباراة الهلال والزمالك، وهو اليوم الأربعاء، من الساعة 7:30 حتى الساعة 10 مساءً، ويومي الخميس والجمعة من 4 عصرًا حتى 10 مساءً، في بوابتي 7 و8، وأوضحت صلة أن شراء 3 تذاكر هو الحد الأقصى للشخص الواحد.





