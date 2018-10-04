  • الجمعة 05 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر01:39 ص
بحث متقدم
أخطر مساومة بين ترامب وبوتين حول سوريا

بوادر أزمة كبرى بين واشنطن وموسكو بسبب هذا الأمر

تركي آل شيخ

"آل الشيخ" يكشف تطورات جديدة بشأن "بيراميدز"

رونالدو

تطورات مثيرة بواقعة اغتصاب "رونالدو" لعارضة أزياء

علاء مبارك

رسالة مؤثرة من علاء مبارك لوالده بذكرى أكتوبر

الفقي

إسرائيل كانت تخشي من الفناء فى حرب أكتوبر المجيدة

الدكتور مبروك عطية

هجوم أزهري على «مبروك عطية» بسبب النقاب

إزالة 16 فدان قطن بالقليوبية

الحكومة تتخلى عن مزارعي القطن.. وآلاف المزارعين في أزمة

حقل غاز

قريبًا.. اكتشاف 4 حقول غاز أكبر من "ظهر"

نصر أكتوبر

أبطال الرياضة في حرب أكتوبر.. من الملاعب لمرمى إسرائيل

مدارس مصر (أرشيفية)

لماذا لا يتبنى رجال الأعمال مبادرات لبناء مدارس جديدة؟

أجرته «مصر للطيران»..

البرلمان يحقق في أزمة «الحوار المزيف» مع «باريمور»

آخر الأخبار

الممثلة الأمريكية درو باريمور
الممثلة الأمريكية درو باريمور

محمد عبدالرحمن

أخبار متعلقة
#

القصة الكاملة.. صحفية تنصب فخا لرئيس "حماس"

#

صورة محرجة لـ"غادة عبد الرازق" مع طبيبها

#

خناقة برلماني مع وزيرة الصحة بسبب أزمة ديرب نجم

#

ليبرمان يطالب بسجن النواب العرب في الكنيست

مصر للطيران

حوار مزيف

تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، يطالب فيه بالتحقيق فى أزمة الحوار الصحفي "المزيف" لشركة مصر للطيران مع ممثلة أمريكية.

وأشار فؤاد، في طلب الإحاطة، إلى أن صحيفة "حورس" التابعة لشركة "مصر للطيران"، والتى توزع على الركاب، اختلقت حوارًا مزيفًا مع الممثلة الأمريكية درو باريمور، مما دفع المتحدث باسمها لنفى الحوار ووصفه بـ"المفبرك".

وقال إن "القصة بدأت بنشر مدون مسافر على إحدى رحلات الشركة صورة للقاء الصحفي المزعوم على موقع (تويتر)، ما دفع المتحدث باسم الممثلة الأمريكية بنفي إجرائها حوارا مع الصحيفة، ووصفه بـ(المفبرك) لاحتوائه على عبارات مسيئة للحياة الشخصية للممثلة الأمريكية لم تصدر منها".

وأضاف: "في حين لاقت القصة اهتماما بالغ الصدى على مواقع التواصل الاجتماعي وصل مداه إلى مواقع إخبارية عالمية، والتي نشرت عن الحدث واصفة إياه بعبارات مثل "مصر للطيران تجري لقاء مزيفا وسخيفا مع درو باريمور"، "درو باريمور كانت عرضة لاستهداف شخصي مهين وسخيف من مجلة مصر للطيران".

وتابع: "بالرغم من النفي القاطع الصادر من المتحدث باسم الممثلة الأمريكية، ما زالت شركة مصر للطيران متمسكة بروايتها في مقابل كل الشواهد المذكورة قطعا وسلفا".

وذكر فؤاد أن المجلة لم تكتف باختلاق اللقاء المزعوم فقط، بل تمادت بتحليل شخصيتها وعلاقاتها الأسرية، والعاطفية السابقة، واصفة إياها بعبارات تعد في الثقافة الأمريكية "رجعية" وتشكل "تحيزا ضد المرأة"، ما دعا الكثير من متابعي الممثلة للوقوف خلفها ضد اللقاء المزيف، وتباعا ضد الشركة.

وطالب فؤاد بسرعة مناقشة أزمة العلاقات العامة بين الشركة من جهة والممثلة الأمريكية وجمهورها والصحف العالمية ومواقع التواصل الاجتماعي من جهة أخرى، واتخاذ ما يلزم من إجراءات في سبيل المحافظة على سمعة ونزاهة السياحة المصرية بعيدا عن الخطأ الذي وقعت به الشركة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جلال أمين وأنا!

محمود سلطان

وسائل التواصل تراقب الركن الفاشي

فراج إسماعيل

الحكاية مكتملة.. من 5 يوينو إلى كامب ديفيد (2-2)

د. هشام الحمامي

على هامش "الجونة": السينما المصرية.. ووهم العالمية

د. حسام عقل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

مجرد رأي

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد: تعليق ناري لـ"فتاة بورسعيد" على الواقعة
» أول تعليق لـ"يوفنتوس" على فضيحة "رونالدو"
» "الجندي" يفتح النار على مبروك عطية بسبب النقاب
» اتحاد اليد يرفض التعامل مع رئيس الزمالك
» زيارة بعثة «صندوق النقد».. هذه هي الإجراءات المرتقبة
» دعوة ناصرية للاندماج مع الماركسيين
» أول رد رسمي سعودي على اختفاء «خاشقجي»
» هكذا تحالف الإخوان مع «الوطني المنحل»
» شباب إخوان: نريد العودة لمصر.. لكننا نخشى السجون
» أسعار الدولار في البنوك خلال التعاملات المسائية
» أسطورة ليفربول: مستوى «صلاح» في تراجع مستمر

استطلاع رأي

هل تؤيد إلغاء الدروس الخصوصية في مصر؟

  • فجر

    04:33 ص

  • فجر

    04:33

  • شروق

    05:56

  • ظهر

    11:48

  • عصر

    15:09

  • مغرب

    17:40

  • عشاء

    19:10

من الى
شيخ الطريقة الشبراوية
الاخوان
لرفضه العمل.. سيدة تطلب الخلع من زوجها
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»
اردوغان