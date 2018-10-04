مدبولي: مستعدون للمشاركة في إعمار العراق

04 أكتوبر 2018 - 04:39 م

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الخميس، بالمهندس محمد الحلبوسي، رئيس مجلس النواب العراقي، الذي يزور القاهرة للمشاركة في أعمال مؤتمر البرلمان العرب.

وقدم رئيس الوزراء التهاني للحلبوسي على فوزه برئاسة مجلس النواب العراقي، وكذا على اختيار رئيس الجمهورية الجديد برهم صالح، معربا عن التمنيات بنجاح جهود رئيس الحكومة المكلف عادل عبد المهدي في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وأن تكون حكومة قوية وممثلة لكافة أطياف الشعب العراقي.

وشدد مدبولي على دعم مصر للعراق واستعدادها للمشاركة في جهود الإعمار من خلال الحرص على تشجيع القطاع الخاص المصري للمشاركة بفعالية باستثماراته، وتقديم الخبرة الفنية لتنمية وإعمار المحافظات العراقية المتضررة من تنظيم "داعش" الإرهابي، والتأكيد على موقف مصر الثابت بشأن وحدة العراق وسيادته على كامل أراضيه، ورفض أية تدخلات خارجية، مرحبا بتوجه القيادات العراقية الجديدة لتطوير علاقاتها مع محيطها العربي، من أجل عراق عربي قوى وسط أشقائه.

وأشاد بالتعاون المثمر بين البلدين في قطاع البترول وتزويد مصر بخام البصرة على مدار الأشهر الأخيرة لسد احتياجاتها المختلفة، معربا عن تطلعه لاستمرار التعاون بين البلدين في ذلك القطاع، وتعزيز كافة أوجه التعاون والحوار بين الأزهر الشريف والمؤسسات الدينية في العراق، لمواجهة الفكر المتطرف.

من جانبه، أكد المهندس محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي، حرص العراق على تعزيز مختلف مناحي العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة الاقتصادية من خلال تفعيل أطر التعاون القائمة والتوسع فيها، معربا عن تطلع بلاده إلى تعزيز تواجد الشركات المصرية المساهمة في عمليات إعادة الإعمار في العراق.

ووجه خالص الشكر لما لمسه منذ وصوله من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيدا بجهود الحكومة في الفترة الأخيرة ومتمنيا لها المزيد من التطور والازدهار.

وخلال اللقاء، وجه الحلبوسي الدعوة لرئيس مجلس الوزراء لزيارة العراق والتعرف على الفرص الاستثمارية التي يمكن استغلالها لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، معربا عن تطلعه إلى قيام الحكومة المصرية بتسهيل إجراءات نفاذ حركة البضائع ودخول الأفراد، خاصة في ظل رغبة عدد كبير من الطلاب الدراسة في مصر والانضمام لباقي الطلاب العراقيين الملتحقين بالجامعات المصرية في إطار تعزيز التبادل العلمي بين البلدين.

ورحب الدكتور مصطفي مدبولي بتلبية الدعوة وزيارة العراق الشقيقة في الفترة القادمة، مضيفا أنه سيتم العمل على أخذ الإجراءات اللازمة مع الجهات المعنية لتسهيل نفاذ حركة البضائع ودخول الأفراد، مرحبا بالطلبة العراقيين الراغبين في الالتحاق بالدراسات الجامعية والعليا في مصر لما يسهم به ذلك في تأكيد أواصر التعاون بين البلدين.