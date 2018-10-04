تفاصيل انفجار مستودع مسطرد

04 أكتوبر 2018 - 04:25 م

كشفت شركة "توتال" للزيوت تفاصيل حادث انفجار مستودع بمنطقة مسطرد صباح اليوم، الخميس، مما أسفر عن وفاة مهندس وإصابة 4 آخرين.

وقالت الشركة، فى بيان لها، إنه أثناء إحدى عمليات الصيانة، وقع حادث في الساعة 9:27 صباحًا في مستودع الشركة بمنطقة مسطرد، ما أسفر عن وفاة مهندس وإصابة أربعة أشخاص يعملون مع مقاول لدى الشركة".

وأضافت الشركة: "تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وبالتعاون الوثيق مع السلطات المحلية، تمت السيطرة على تبعات الحادث وإخلاء المستودع ووقف عمليات التشغيل، وتم التنسيق مع الهيئة العامة للبترول للحصول على المنتجات من شركات أخرى لتجنب أي توقف في التوريد لمحطاتنا وعملائنا، ويتم تفعيل كافة الأدوات والوسائل اللازمة حاليًا بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل تقييم الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة".

وكان اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا من العميد إسماعيل عبد الله، مأمور مركز شرطة قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد حدوث انفجار بمستودع خزانات لضخ المواد البترولية بمنطقة مسطرد بشبرا الخيمة، أسفر عن مصرع مهندس وإصابة 4 عمال تم نقلهم لمستشفيات كليوباترا والزيتون بالقاهرة، وتم الدفع بـ4 سيارات إطفاء و6 إسعاف وتم السيطرة على الحريق وتولت النيابة التحقيق.

وتبين من المعاينة أن المتوفى المهندس كريم متولى 36 عاما، والمصابين عادل أحمد عقل، مصاب بنزيف في المخ، وإبراهيم سعيد أحمد، ومصطفى عبد الحفيظ، مصابين في كسر في الفقرات القطنية، وتم نقلهم جميعا للمستشفى بالقاهرة.



