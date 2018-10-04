«البورصة» تعاود النزيف وتخسر 9.5 مليارات جنيه

04 أكتوبر 2018 - 03:59 م

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في نهاية جلسة، اليوم الخميس، آخر تعاملات الأسبوع، وانخفض المؤشر الرئيسي إلى المنطقة الحمراء، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 9.5 مليارات جنيه، وأغلق عند مستوى 782.674 مليار جنيه، متأثرة بمبيعات الأجانب.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة «EGX 30 » بنسبة 1.46%، وأغلق بنهاية التعاملات عند مستوى 14104.9 نقاط، وهبط مؤشر الأوزان «EGX 50 EWI » لأنشط 50 شركة مقيدة بالسوق من ناحية قيمة التداول، بنسبة 1.79% وسجل 2199.9 نقطة.

وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX 70 » بنسبة 0.55%، ووصل إلى مستوى 699.3 نقطة، وانخفض مؤشر «EGX 100 » الأوسع نطاقًا، بنسبة 0.8% مسجلًا 1768.96 نقطة.



