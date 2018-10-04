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شاهد.. اسم "وزيرة الهجرة" يحرج محافظ جنوب سيناء

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صورة من الفيديو

إيمان هاني

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نبيلة مكرم

وزيرة الهجرة

سينا

خالد فودة

تعرض اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لموقف محرج اليوم، الخميس، خلال كلمته بمؤتمر صحفي حول ملتقى سانت كاترين للسلام العالمي، حيث نسى اسم وزيرة الهجرة، نبيلة مكرم، قائلًا: "الوزيرة الجليلة"، وعندما نبهه الحاضرون بأن اسمها نبيلة مكرم ضحك وكشف أنه نسى الاسم، فضجت القاعة بالتصفيق وتعالت الضحكات.

وعقب المحافظ على الموقف، ضاحكًا: "أنا قولت الدكتورة الجليلة ونسيت نبيلة، هي نبيلة فعلا يعني".

وأكد محافظ جنوب سيناء، خلال كلمته أن الهدف من الملتقى هو إيصال رسالة سلام وتسامح ومحبة للعالم أجمع، موضحًا أنه فى سانت كاترين يلقى الجامع والدير والشجرة المباركة وهي رموز للأديان السماوية الثلاثة.

 وأضاف أن الدولة لم تتكلف قرشًا واحدًا في عملية تنظيم هذا الملتقى، لافتًا إلى أن نفقات التنظيم تحملها رجال أعمال وبنوك.

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