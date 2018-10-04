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"الصحة" توقع الكشف بالمجان على 70 ألفًا و421 مواطنًا

الحياة السياسية

قوافل طبية
قوافل طبية

وكالات - حنان حمدتو

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وزارة الصحة

المستشفيات

القوافل الطبية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن الكشف الطبي وتقديم العلاج بالمجان لـ 70 ألفًا و421 مواطنًا من خلال 64 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال الفترة من 12 وحتى 30 سبتمبر الماضي.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المحافظات التى تم تنفيذ القوافل بها هي مطروح، والمنوفية، والغربية، والإسماعيلية، ودمياط، والإسكندرية، والجيزة، والدقهلية، والأقصر، والفيوم، وكفر الشيخ، وسوهاج، والقليوبية، والوادي الجديد، والقاهرة، وبورسعيد، والمنيا، والبحيرة، وقنا، وأسوان، وأسيوط، والسويس، وبنى سويف، والشرقية، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر.

وأضاف أن القوافل تم تنفيذها بمشاركة 543 عيادة مشيرا الى أنه تم إجراء 9 آلاف و 421 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 16 ألفًا و916 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، لافتا إلى أنه تم تحويل 853 حالة الى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحى.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة وفاء الصادق المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، أن هذه القوافل تهدف الى توفير المشقة على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، حيث قامت قوافل محافظة مطروح بالكشف على 1503 مواطنين، وإجراء 59 فحص معملي، وعقد 150 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 3 حالات إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، في حين قامت قوافل محافظة المنوفية بالكشف على 2396 مواطنًا، وإجراء 351 فحص معملي، كما تم تحويل 12 حالة المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.


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