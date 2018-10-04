خطط مستقبلية لضخ محطات وقود بجميع الطرق

04 أكتوبر 2018 - 02:57 م

عقد الدكتور هشام عرفات وزير النقل، اليوم الخميس، اجتماعًا مع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وذلك بمقر وزارة النقل، وذلك لوضع خطة تنفيذية لتدعيم منظومة محطات الرسوم والوقود بالطرق السريعة على مستوى الجمهورية.

وحرص على الحضور كل من: اللواء مجدي أنور رئيس جهاز الخدمة الوطنية واللواء عادل ترك رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري والدكتور خالد حمدي مساعد أول وزير النقل وقيادات وزارتي النقل والبترول وجهاز الخدمة الوطنية والجهات المعنية.

وناقش الاجتماع الوضع الحالي لمحطات الرسوم والوقود في كل الطرق السريعة وأماكن المحطات الجاري إنشاؤها والخدمات التي ستكون مصاحبة لها لتلبية كل متطلبات المواطنين واحتياجاتهم على الطرق السريعة.

وأكد الحضور، أنه مع التطور الهائل في شبكة الطرق في مصر خلال الأربع سنوات السابقة ومع استكمال المشروع القومي للطرق وخطة الصيانة لشبكة الطرق الحالية فإنه من الضروري وضع مخطط مستقبلي لدعم كل الطرق بمحطات أخرى بما يتلاءم مع ازدياد عدد المستخدمين لهذه الطرق خلال السنوات السابقة حيث سيحقق هذا المخطط سيحقق طفرة هائلة في هذا المجال بما سيكون له تأثير إيجابي على الخدمات المقدمة للمواطنين وأن هناك تكاملاً.

كما أكد الحضور أن هناك تنسيقًا تامًا وتكاملاً بين كل الجهات لتنفيذ هذا المخطط وتم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية من كل من وزارتي النقل والبترول وجهاز الخدمة الوطنية تعقد اجتماعها الأول منتصف الأسبوع المقبل لوضع التصور النهائي للمخطط بحيث يتضمن الربط ما بين الوضع الحالي والتصور المستقبلي.