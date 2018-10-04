شاهد.. لص حاول كسر الزجاج ليقتحم مطعمًا.. فانقلب الأمر عليه

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اللجنة الاولمبية

أظهر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لص أمريكي  حاول سرقة مطعم في ماريلاند  فانقلب الأمر عليه .

وكانت الشرطة في مقاطعة برينس جورج في ماريلاند نشرت مقطع فيديو لمحاولة سرقة حصلت في المنطقة، إذ ظهر اللصّ وهو يحاول اقتحام مطعم بتحطيم زجاج النافذة الأمامية بواسطة حجر من الباطون، ولكن لسوء حظّه كان الزجاج مصنوعًا من مادة مضادة للرصاص والكسر.

ظهر المقطع، الذي انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف ارتدّ الحجر من الواجهة ليضرب في وجه السارق.

إشارة إلى أن الشرطة أرفقت الفيديو الذي نشرته على تويتر بتعليق أوضحت فيه ما حصل، فقالت: "حاول اللص اقتحام المطعم ثلاث مرات، وخلال المحاولة الأخيرة طار الحجر عليه ويبدو أنه ضربه في رأسه".

وختمت الشرطة التعليق قائلة: "سقط المشتبه به على الأرض لبضع دقائق وفي النهاية نهض وأحبط عملية السرقة لكننا نجحنا في القبض عليه".

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