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شاهد.. لقطات من صلاة الجنازة على جثمان الأنبا بيشوى

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ندوات

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، لقطات مصورة لصلاة الجنازة على جثمان الأنبا بيشوى مطران دمياط وكفر الشيخ وبلقاس والبراري، رئيس دير القديسة دميانة ببلقاس.

حرص على الحضور الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، والمستشار العسكري العميد أحمد صلاح الدين، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة ورجال الدين المسيحي، وعدد من كبار القساوسة وشعب المطرانية.

ويحضر القداس الأنبا باخوميوس، أسقف البحيرة، والأنبا موسى، أسقف الشباب، والأنبا أغاثون، الأنبا بيمن والأنبا داود والأنبا صليب والأنبا مقار والأنبا أرام وعدد كبير من الآباء الكهنة.

واحتشد المئات داخل الكنيسة الكبيرة بدير القديسة دميانة، التابعة لمركز بلقاس في محافظة الدقهلية، للمشاركة في قداس جنازة الأنبا بيشوي مطران دمياط وكفر الشيخ وبلقاس والبراري، رئيس دير القديسة دميانة ببلقاس.

وألقى الأقباط النظرة الأخيرة على جثمان الأنبا بيشوي، وسط بكاء حار خيم على المتوافدين.

وكان قداسة الأنبا بيشوي قد تنيح عقب إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، ومن المقرر، أن تشيع الجنازة ظهر اليوم بالمدفن الخاص به، خلف الكنيسة التي أعدها نيافة الأنبا بيشوي بيده قبل عامين.

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