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حبس كوافيرة بثت فيديوهات مخلة بالآداب 3 أشهر

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عاقبت محكمة جنح الغردقة، اليوم الخميس، كوافيرة بالحبس 3 أشهر مع الشغل لبثها فيديوهات مخلة بالآداب العامة،  على الإنترنت.

كانت النيابة العامة، قررت إحالة قضية فتاة "الميوزيكلي" للمحاكمة العاجلة، أمام محكمة الجنح، لاتهامها ببث فيديوهات مخلة بالآداب العامة، على موقع "ميوزيكلي" الشهير، ومواقع التواصل الاجتماعي.

تلقى اللواء أشرف عز العرب، مدير أمن البحر الأحمر، تفيد بضبط كوافيرة، بمنطقة الجونة من مدينة المحلة، لنشرها صورًا خاصة بها وفيديوهات مخلة بالآداب العامة، على شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة، ومنها موقع  "ميوزيكلى"، والتي من شأنها الإخلال بالآداب العامة.

وتبين من الفحص، أن المتهمة نشرت عددًا من تلك الفيديوهات أثناء رقصها بطريقة تخدش الحياء العام، برفقة عدد من الرجال والفتيات.

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