العوضى: أعقد ندوات مجانية لدعم حقوق المرأة والطفل

04 أكتوبر 2018 - 02:20 م

أعلن المحامى بالنقض والدستورية العليا والحقوقى طارق العوضى عن تنظيمه سلسلة ندوات عن قضايا المرأة والطفل وذلك من أجل دعم دولة القانون.

وقال العوضى فى تدوينته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "إيمانا من مركز دعم دولة القانون بالدور المجتمعي الذى يجب أن يضطلع به المحامي فى وطنه ولأن هدفنا هو محاولة تقديم حد أدني من الوعي المجتمعي خاصة فيما يتعلق بالحقوق القانونية المتعلقة بالمرأة والطفل والتي نرى أنها لم تأخذ القدر الكافى من الاهتمام بها وتفعيلها فإننا نعلن عن سلسلة ندوات عام 2018 وسوف تكون الندوة الأول للمقبلات على الزواج تحت عنوان "الشروط التي يمكن الاتفاق عليها فى وثيقة الزواج والشروط التى يمكن الاتفاق عليها ".

وأضاف: "الندوات الحضور لها مجانا مع ضرورة إرسال بيانات الحاضرين من السيدات ".