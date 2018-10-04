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"الأعلى للجامعات" ينفى شائعة مثيرة عن طلاب "العلوم التطبيقية"

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وزير التعليم العالى خالد عبد الغفار
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وكالات - حنان حمدتو

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نفى المجلس الأعلى للجامعات، الشائعات التى تتردد على مواقع التواصل الاجتماعي عن أن خريجي كلية العلوم الطبية التطبيقية بلا مركز قانونية، مشيرًا إلى أن الخريجين والطلاب المقيدين حاليًا بهذه الكلية بالجامعات الحكومية والخاصة قد اكتسبوا مراكز قانونية فعليًا وسيتم الحفاظ عليها على مستوى مسمى شهادة التخرج "بكالوريوس العلوم الطبية التطبيقية"، وكذلك المسمى الوظيفى للخريجين "أخصائى"، ولا مساس بالحقوق القانونية لهؤلاء الخريجين والطلاب.

وتواصل اللجنة المشكلة بقرار من مجلس الوزراء رقم 560700 لسنة 2018 اجتماعاتها الخاصة بمناقشة كافة التفاصيل المرتبطة بهذا التخصص على مستوى الدراسة الأكاديمية والمسمى الوظيفى للخريجين.

وتجتمع هذه اللجنة برئاسة رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وعضوية ممثلين عن وزارات التعليم العالى والبحث العلمى، والصحة والسكان، ونقابة الأطباء، ونقابةأطباء الأسنان، والنقابة العامة للعلوم الصحية، وخريجى كليات العلوم الطبية التطبيقية.

وسيُطرح ما تنتهى إليه اللجنة على المجلس الأعلى للجامعات لإقراره، والأخذ به فى السنوات القادمة للتطبيق على الطلاب الجدد.

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