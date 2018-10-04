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لأول مرة.. "صلاح" يحصد ثانى أسوأ لاعب أمام نابولى

الرياضة

صلاح
محمد صلاح

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جائزة جديدة لـ«صلاح» بعد مباراة ليفربول وبرايتون

استقبل فريق ليفربول الإنجليزي ليلة أمس هزيمة مستحقة من فريق نابولي الإيطالي في دوري أبطال أوروبا بهدف نظيف دون رد، وظهر اللاعب محمد صلاح نجم منتخب الفراعنة المحترف بين صفوف "الريدز" بشكل سيئ للغاية جعله يحصد ثاني أسوأ لاعب في اللقاء.

ونشرت شبكة ESPN الرياضية تقييم اللاعبين وحصل محمد صلاح على ثاني أسوأ تقييم ضمن لاعبي ليفربول أمام نابولي.

وجاء محمد صلاح في المركز قبل الأخير ضمن تقييمات لاعبي ليفربول بـ4 درجات من 10 قبل نابي كيتا الذي كان قد غادر اللقاء مصابًا.

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