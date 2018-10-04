  • الخميس 04 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر04:26 م
بحث متقدم
مرتضى منصور

"مرتضى" يتحدى منعه من السفر: هاروح السعودية

ترامب

ترامب يسب الديمقراطيين بلفظ بذيء

على مصيلحى

بشرى سارة للمحذوفين من البطاقات التموينية

اللواء نصر سالم

شاهد.. إسرائيل طلبت السلام بعد حرب أكتوبر

القصة الكاملة.. صحفية تنصب فخا لرئيس "حماس"

القصة الكاملة.. صحفية تنصب فخا لرئيس "حماس"

صورة الخبر

بعد تراجع مستواه.. الأرقام تنصف محمد صلاح

شرطى يسلم نفسه لتنفيذ عقوبة تهريب متهم بسمالوط

مفاجأة عن أمناء الشرطة المتهمين بالتعاون مع تجار المخدرات

العتال

ماذا قال "العتال" عن "مرتضى" فى تحقيقات الـ5 ساعات

تركيا

البرادعى : اختفاء خاشقجى إهانة لعقولنا

بعد 7 سنوات..الجولاني يطبّق سياسة "بشار"

بعد 7 سنوات..الجولاني يطبّق سياسة "بشار"

موقع إحصائيات الدوري الإنجليزى:

بعد تراجع مستواه.. الأرقام تنصف محمد صلاح

الرياضة

صورة الخبر
صورة الخبر

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

أول تعليق من "كلوب" على أزمة "صلاح" مع الريدز

#

بالأرقام.. مستوى صلاح لم يتراجع

#

السقا لمحمد صلاح: أحسنت لهم دهرًا فلم يتذكروا سوى خطئك

#

ماذا يحدث لمحمد صلاح؟ .. أبو تريكة يشرح المشكلة

الدوري الإنجليزي

ليفربول

صلاح

إحصائيات

ذكر موقع twelve.football  المهتم بتحليل أداء اللاعبين فى الدوري الإنجليزي، عن أنه رغم تراجع مستوى محمد صلاح، نجم ليفربول والمنتخب الوطني، إلا أنه اختير من ضمن أكثر اللاعبين فاعلية في الدوري الممتاز، إذا سجل المركز السادس في قائمة تضم 50 لاعبًا من الدوري الإنجليزي.

وتحت عنوان "في مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي، هل صلاح مقابل لابورت هو المفتاح الرئيسي؟"، قال الموقع في تقريره، إن محمد صلاح كان بمثابة "كارثة" لـ مانشستر سيتي بأدائه الرائع خلال الموسم الماضي، لكن للأسف بالنسبة للأبطال، إذا كانوا ينشرون تقارير عن تراجع "صلاح" فقد يكون هناك مبالغة من جانبهم .

وأضاف التقرير أنه رغم استبدال مدرب ليفربول، يورجن كلوب، لهداف الموسم الماضي بـ 44 هدفًا عندما احتاج ليفربول إلى هدف ضد كل من باريس سان جيرمان وتشيلسي -واعترف بذلك بشكل واضح، قائًلاً: "إن المصري ليس في ذروة أدائه"- لا يزال خبراء تحليل الأداء في الموقع يُظْهِر "صلاح" باعتباره اللاعب السادس الأكثر فعالية في الدوري الممتاز حتى الآن هذا الموسم.

وأوضح الموقع أن الأرقام استندت في جزء منها،على الشهرة والمثابرة، كما أن لدى "صلاح" أعلى عدد من الأهداف المتوقعة في الدوري الإنجليزي الممتاز  بنسبة (5.14).

 بينما باقي العلامات فقد اتخذت على معظم الفرص في هذا الموسم، لذا كان ترتيب "صلاح" خلف ألكسندر ميتروفيتش وسيرجيو أجويرو.

وسرد الموقع  ما هى خريطة المساهمات الرئيسية للاعب الدولي مع ليفربول في هذا الموسم، أي  كم ساعد فريقه في منطقة الدفاع أو الأداء الدفاعي له، وهي ما تشير إليها الدوائر الحمراء  في الإحصائيات، والتي جاءت إلى حد كبير في المنتصف، وهي بذلك تدحض نظرية أنه يمكن أن يكون لاعباً فاخراً، وتشير إلى أنه يتلاءم مع خطة لعب "كلوب" الهجومية أكثر مما يُعترف به الألماني بكثير.

وحتى الآن، فإن معدل  ضربات الرأس في لعب "صلاح" يبلغ 0.9 نقطة، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف ما كان عليه في الموسم الماضي، إلا أنه يقوم بمزيد من الاعتراضات وارتكاب المزيد من الأخطاء عن الموسم الماضي.

واختتم الموقع، تقريره، أن ما يفعله "صلاح" في هذا الموسم أقل في كثير من الأحيان من المتوقع، وهو الواضح من غياب التسجيل، وكما تظهر خريطة الملعب فقد جاء اثنان من أهدافه الثلاثة هذا الموسم من داخل مربع ستة ياردات، كان آخرها ضد ساوثامبتون وجاء من حوالي نصف ياردة.

ونوه الموقع بأن فرقًا بين "صلاح" هذا الموسم وفي الموسم الماضي يأتي في نطاق أهدافه: ثلاثة فقط من سجله في الدوري الممتاز من إجمالي 32 هدفًا جاءت من خارج منطقة الجزاء.

 لكن الغالبية العظمى، أي حوالي 25 هدفًا، جاءت من داخل منطقة 18 ياردة ، ولكن أكثر من ستة ياردات، وكما تظهر الأرقام، فإن المنافسين حتى الآن لا يمنعون صلاح من التحرك في الملعب، بل فقط من التسجيل، وهو ما يجب أن نعيه جيدًا.

صور الخبر ..


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جلال أمين وأنا!

محمود سلطان

الطبيب ليس تاجر مانيفاتورة

فراج إسماعيل

الحكاية مكتملة.. من 5 يوينو إلى كامب ديفيد (2-2)

د. هشام الحمامي

على هامش "الجونة": السينما المصرية.. ووهم العالمية

د. حسام عقل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

مجرد رأي

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» الوزراء يقرر الأحد الموافق 7 أكتوبر إجازة رسمية
» شاهد.. لقطات من صلاة الجنازة على جثمان الأنبا بيشوى
» رانيا يوسف: بعد طلاقي بقيت أكثر حلاوة
» شاهد.. هيفاء وهبى تستجم بالأحمر فى باريس
» لأول مرة.. هنا شيحة تكشف سبب غياب "حلا" مجددًا
» لأول مرة.. "صلاح" يحصد ثانى أسوأ لاعب أمام نابولى
» مرتضى منصور لـ"طارق حامد": انت اجمد لاعب
» العصار: جارٍ ترميم مبنى الأوقاف المصرية بـ"ثاسوس" اليونانية
» تأجيل محاكمة حبيب العادلي في أموال الداخلية
» وفد أمريكى يتفقد مطار القاهرة استعدادًا لوصول"ميلانيا ترامب"
» قرر جديد من النيابة فى ذبح زوجة بالقليوبية

استطلاع رأي

هل تؤيد إلغاء الدروس الخصوصية في مصر؟

  • مغرب

    05:41 م

  • فجر

    04:32

  • شروق

    05:55

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    15:10

  • مغرب

    17:41

  • عشاء

    19:11

من الى
شيخ الطريقة الشبراوية
الاخوان
لرفضه العمل.. سيدة تطلب الخلع من زوجها
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»
اردوغان