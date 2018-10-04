بعد تراجع مستواه.. الأرقام تنصف محمد صلاح

04 أكتوبر 2018 - 02:03 م

ذكر موقع twelve.football المهتم بتحليل أداء اللاعبين فى الدوري الإنجليزي، عن أنه رغم تراجع مستوى محمد صلاح، نجم ليفربول والمنتخب الوطني، إلا أنه اختير من ضمن أكثر اللاعبين فاعلية في الدوري الممتاز، إذا سجل المركز السادس في قائمة تضم 50 لاعبًا من الدوري الإنجليزي.

وتحت عنوان "في مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي، هل صلاح مقابل لابورت هو المفتاح الرئيسي؟"، قال الموقع في تقريره، إن محمد صلاح كان بمثابة "كارثة" لـ مانشستر سيتي بأدائه الرائع خلال الموسم الماضي، لكن للأسف بالنسبة للأبطال، إذا كانوا ينشرون تقارير عن تراجع "صلاح" فقد يكون هناك مبالغة من جانبهم .

وأضاف التقرير أنه رغم استبدال مدرب ليفربول، يورجن كلوب، لهداف الموسم الماضي بـ 44 هدفًا عندما احتاج ليفربول إلى هدف ضد كل من باريس سان جيرمان وتشيلسي -واعترف بذلك بشكل واضح، قائًلاً: "إن المصري ليس في ذروة أدائه"- لا يزال خبراء تحليل الأداء في الموقع يُظْهِر "صلاح" باعتباره اللاعب السادس الأكثر فعالية في الدوري الممتاز حتى الآن هذا الموسم.

وأوضح الموقع أن الأرقام استندت في جزء منها،على الشهرة والمثابرة، كما أن لدى "صلاح" أعلى عدد من الأهداف المتوقعة في الدوري الإنجليزي الممتاز بنسبة (5.14).

بينما باقي العلامات فقد اتخذت على معظم الفرص في هذا الموسم، لذا كان ترتيب "صلاح" خلف ألكسندر ميتروفيتش وسيرجيو أجويرو.

وسرد الموقع ما هى خريطة المساهمات الرئيسية للاعب الدولي مع ليفربول في هذا الموسم، أي كم ساعد فريقه في منطقة الدفاع أو الأداء الدفاعي له، وهي ما تشير إليها الدوائر الحمراء في الإحصائيات، والتي جاءت إلى حد كبير في المنتصف، وهي بذلك تدحض نظرية أنه يمكن أن يكون لاعباً فاخراً، وتشير إلى أنه يتلاءم مع خطة لعب "كلوب" الهجومية أكثر مما يُعترف به الألماني بكثير.

وحتى الآن، فإن معدل ضربات الرأس في لعب "صلاح" يبلغ 0.9 نقطة، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف ما كان عليه في الموسم الماضي، إلا أنه يقوم بمزيد من الاعتراضات وارتكاب المزيد من الأخطاء عن الموسم الماضي.

واختتم الموقع، تقريره، أن ما يفعله "صلاح" في هذا الموسم أقل في كثير من الأحيان من المتوقع، وهو الواضح من غياب التسجيل، وكما تظهر خريطة الملعب فقد جاء اثنان من أهدافه الثلاثة هذا الموسم من داخل مربع ستة ياردات، كان آخرها ضد ساوثامبتون وجاء من حوالي نصف ياردة.

ونوه الموقع بأن فرقًا بين "صلاح" هذا الموسم وفي الموسم الماضي يأتي في نطاق أهدافه: ثلاثة فقط من سجله في الدوري الممتاز من إجمالي 32 هدفًا جاءت من خارج منطقة الجزاء.

لكن الغالبية العظمى، أي حوالي 25 هدفًا، جاءت من داخل منطقة 18 ياردة ، ولكن أكثر من ستة ياردات، وكما تظهر الأرقام، فإن المنافسين حتى الآن لا يمنعون صلاح من التحرك في الملعب، بل فقط من التسجيل، وهو ما يجب أن نعيه جيدًا.



صور الخبر ..



