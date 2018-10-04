» رانيا يوسف: بعد طلاقي بقيت أكثر حلاوة

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أكدت الفنانة رانيا يوسف أنها لم تتأثر على الإطلاق بتعليقات المتابعين لحسابها على مقطع الفيديو الذي نشرته من أحد الملاهي الليلة خلال قضائها إجازتها الصيفية بباريس.

وأشارت أثناء استضافتها في برنامج "عرب وود" إلى أنها نشرت الفيديو بنفسها ولم تفكر في حذفه كما أنها لم تكن ترقص كما قال البعض إنما كانت تتمايل مع الموسيقى.

كما تحدثت عن طلاقها من رجل الأعمال طارق عزب بعد زواج دام 6 سنوات وأكدت أنها أفضل حال بعد الانفصال فقد استعادت بريقها وتألقها وإقبالها على الحياة، وقالت بالنص: "أنا أيضًا ملاحظة أنني أصبحت أكثر حلاوة وبريقًا".

وأضافت: "غالباً الرجال يطفئوننا بسبب المشاكل والهم والمسئوليات التي عادة ما تكون فوق أكتافنا بشكل مبالغ فيه سواء مسئولية البيت أو الأولاد وخلافه".

وأشارت: "أعتقد أن النساء بعد الطلاق يتمكّن من رؤية الحياة بشكل مختلف".

كما وجهت رانيا نصيحتها للمرأة قائلة: "احذري من استغلالك عاطفيًا لأنه أسوأ بكثير من الاستغلال المادي. لو شعرتي للحظة أنك طوال الوقت تتنازلين وتفعلين أمورًا لا تحبينها لابد أن ترحلي فورًا".

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