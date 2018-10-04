بشرى سارة للمحذوفين من البطاقات التموينية

04 أكتوبر 2018 - 01:55 م

أصدر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية منذ قليل، القرار رقم “27″ لسنة 2018 بشأن تنقية البطاقات التموينية واستكمال بيانات المستفيدين بها، مشيرًا إلى أن الوزارة ستعيد المحذوفين من عملية التنقية الأخيرة.

وجاء بالتوجيه الوزارى: "فى إطار قيام الوزارة بالتنسيق مع وزارة الإنتاج الحربى لتنقية البطاقات التموينية، ما أسفر عن حذف بعض الأفراد المقيدين بالبطاقات التموينية بصفة مؤقتة، نتيجة عدم توافر بياناتهم على قاعدة البيانات، وحرصا من الوزارة على التيسير على المواطنين يقوم من لديه مشكلة نتيجة حذف أحد الأفراد المقيدين على البطاقة، بإضافة الأفراد المخصومة على موقع “دعم مصر” مسجلا جميع بيانات المستفيدين على بطاقته التموينية خاصة الأرقام القومية، أو قيام المواطن بملء استمارة أداء خدمة يدون بها جميع بيانات المستفيدين بالبطاقة التموينية الخاصة به مؤيدة بصورة الأرقام القومية لجميع الأفراد المستفيدين بالبطاقة".

وأوضح التوجيه: "أن مكاتب التموين ستقوم باستلام الاستمارات من المواطنين وإرسالها للوزارة، كما يتم تشكيل لجنة من ديوان عام الوزارة لاستلام هذه الاستمارات وإرسالها إلى مركز معلومات الإنتاج الحربي ليقوم بتسجيل البيانات وتعديل البطاقات التى يتم استكمال بيانات المستفيدين بها فورا".