شاهد.. إسرائيل طلبت السلام بعد حرب أكتوبر

04 أكتوبر 2018 - 01:49 م

أكد اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، أن القوة والصلابة من المصريين دفعت إسرائيل للمطالبة بالسلام بعد رحيلها عن أراضي سيناء ولم يكن طلب السلام من الرئيس الراحل أنور السادات.

وأضاف سالم في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى"، اليوم، الخميس، أن شجاعة وقوة الجنود المصريين لم تظهر قبل حرب أكتوبر 1973، حيث كانت تخوض مصر حروبًا لم تثبت أو تقاتل فيها.

ولفت رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، إلى أن خط بارليف كان يحتاج إلى قنابل ذرية لتفجيره، ولكن جنود القوات المسلحة الباسلة استطاعت قهره خلال 6 ساعات فقط.

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