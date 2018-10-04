» العصار: جارٍ ترميم مبنى الأوقاف المصرية بـ"ثاسوس" اليونانية

04 أكتوبر 2018 - 01:43 م

قال الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، إن الوزارة متمثلة فى شركة الإنتاج الحربى للمشروعات والاستشارات الهندسية تقوم حاليًا بترميم أحد المبانى التابعة لوزارة الأوقاف بجزيرة ثاسوس اليونانية.

وأضاف العصار خلال لقائه اليوم بديوان عام الوزارة بالسفير اليونانى فى القاهرة ميشيل خريستوس أن هذا اللقاء امتداد للعلاقات التاريخية والوثيقة بين مصر واليونان، وتأكيد التعاون المشترك بين الجانبين فى مجالات مختلفة، معربًا عن تطلعه لفتح آفاق جديدة استمرارًا للتعاون الناجح والمثمر للمشروعات المشتركة بين الإنتاج الحربى والشركات اليونانية، وأكد ثقته فى التكنولوجيا المتقدمة للتصنيع بدولة اليونان ورغبة وزارة الإنتاج الحربى فى تبادل الخبرات الفنية والتكنولوجية مع الشركات اليونانية فى مختلف المجالات الصناعية .

ومن جانبه أكد خريستوس عمق العلاقات بين البلدين وأن معدلات النمو الاقتصادى المتزايدة والإصلاحات الاقتصادية الحالية بكلتا الدولتين تؤهلهما للارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية فى المجالات الاقتصادية والتصنيعية، معرباً عن تطلع بلاده لتكثيف التعاون مع مصر وتسهيل التبادل التجارى وفتح آفاق جديدة للاستثمار وتعزيز التعاون بين الشركات اليونانية وشركات الإنتاج الحربى المصرية فى مجال تنفيذ مشروعات مشتركة تساهم فى تحقيق مصلحة الجانبين، وأعرب عن ثقته التامة فى إيجاد فرص تعاون مع الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى وقد أكد على مشاركة الشركات اليونانية فى معرض السلاح الدولى (EDEX-2018 ) المقرر عقده فى القاهرة خلال الفترة من 3-5 /12/2018.