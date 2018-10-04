كويتية تكشف حقيقة صورتها مع "رونالدو"

04 أكتوبر 2018 - 01:31 م

كشفت عارضة الأزياء الكويتية فوز الفهد، حقيقة العلاقة التي تربطها باللاعب العالمي كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال المحترف بين صفوف يوفنتوس الإيطالي عقب انتشار صورة تجمع بينهما وهو يضع يده على كتفها.

وقالت "الفهد"، خلال لقائها في برنامج "ع السيف"، على إحدى القنوات الخليجية، إن "كريستيانو" ليس شخصا مغرورا والصورة التقطت أثناء تصويرهما إعلانا بإسبانيا لا يتجاوز بضع ثوان، ومن المعيب أن تطلب منه أن ينزل يده من على كتفها، معتبرة بأن الموضوع أمر طبيعي.

وأضافت: "وهي لقطة عفوية لا هو تعمد وضع يده ولا أنا طلبت منه ذلك من أجل أن أحدث ضجة في الكويت، وأنا قرأت الكثير من التعليقات والانتقادات.