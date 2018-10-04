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قرر جديد من النيابة فى ذبح زوجة بالقليوبية

قضايا وحوادث

قتل (تعبيرية)
قتل (تعبيرية)

شيماء السيد

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أمرت نيابة قليوب بتجديد حبس موظف لاتهامه بذبح زوجته أمام أشقائه وزوجاتهم إثر اندلاع مشادة كلامية بينهما، أثناء ذبح الأضاحي أول أيام عيد الأضحى.

وردت معلومات للواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية يفيد بمصرع "عزة. م" بقرية ميت نما بقليوب إثر بجرح طعني بالرقبة.

وبسؤال زوج المجني عليها والشهود من زوجات أشقائه قرروا أنه عقب تقديم المجني عليها الشاي لزوجها أثناء قيامه بذبح الأضحية انزلقت قدمها بسبب الدماء وحاول زوجها أن ينقذها لكنها سقطت على سكين يستخدمه في الذبح فلقيت مصرعها في الحال وتم تعيين حراسة أمنية لمراقبة الوضع حول منزل الضحية بالقرية.

لكن شقيق القتيلة ويدعى " إبراهيم " اتهم زوجها بتعمد قتلها في المحضر رقم 4559 لسنة 2018 مركز قليوب بعد أن ذهب إلى المستشفى ورأى شقيقته مذبوحة من رقبتها وجثة هامدة ونفى الرواية التي يرددها زوجها وأسرته حول سبب مصرعها وأنه هو من قام بذبحها بسبب خلافات متواصلة بينهما وليست وليدة اللحظة وهنا انقلبت الأحداث تماما وأجرت الشرطة تحرياتها حول الواقعة بالكامل وألقى القبض على المتهم وبعرضه على النيابة اعترف بقتلها بعد نشوب خلاف بينهما على تجزئة لحم الأضحية فقام بطعنها بسلاح أبيض "كزلك" في رقبتها كان يستخدمه في الذبح ما تسبب في إصابتها التي أودت بحياتها.

وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق وجددت الحبس 15 يومًا للمرة الثانية.

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