ماذا قال "العتال" عن "مرتضى" فى تحقيقات الـ5 ساعات

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عمرو محمد-متابعات

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مفاجأة بشأن مقتل رئيس دير أبو مقار

استمعت اللجنة الأولمبية إلى هاني العتال نائب رئيس نادى الزمالك خلال الأيام القليلة الماضية، لسماع أقواله بمعرفة لجنة الاستماع والتحقيق بشأن أزمته مع رئيس نادي الزمالك.

وتم التحقيق مع ه العتال قرابة الخمس ساعات وتم توجيه أسئلة له وأبرزها سبب منعه من دخول نادي الزمالك ومنعه من حضور اجتماعات مجلس الإدارة .

كما واجهته اللجنة بأن رئيس الزمالك دائمًا يهاجمه بشراهة في كل وسائل الإعلام، وما الأسباب التي دفعته للتصريح بأن الجمعية العمومية للنادي باطلة، وأسباب إرساله إنذارًا علي يد محضر لوزير الشباب والرياضة واللجنة الاوليمبية وسرد أزمته مع رئيس القلعة البيضاء .

ورد "العتال" على جميع الأسئلة التي وجهت له بالمستندات وقدم 17 حافظة تثبت هجوم رئيس الزمالك عليه وعلي والده، وسبهم بأبشع الألفاظ واتهامهما بأمور عديدة ليس لهما علاقة بها وسرد وقائع بالأدلة تثبت أن رئيس الزمالك يحاربه وساعات ضده بعد نجاحه في الانتخابات الأخيرة.

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