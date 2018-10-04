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بيع زجاجة ويسكي بـ848 ألف جنيه إسترليني

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زجاجة الويسكي
زجاجة الويسكي

وكالات- الدويني فولي

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بيعت أغلى زجاجة ويسكي في العالم في مزاد في مدينة أدنبره في اسكتلندا بسعر 848 ألف جنيه إسترليني.

وقد بيعت الزجاجة التي حفظت في برميل لمدة 60 عامًا منذ تعبئتها عام 1926 بمبلغ 700 ألف جنيه إسترليني بالإضافة إلى علاوة (بريميوم) قيمتها 148 ألف جنيه إسترليني

ويقول الخبراء إن زجاجة الويسكي هذه تكتسب هذه القيمة الخاصة بسبب ندرتها وقدمها والفنية النادرة التي صنعت بها.

وكانت زجاجة أخرى من نفس الماركة Macallan Valerio Adami قد بيعت في شهر مايو الماضي في هونغ كونغ بسعر 814 ألف جنيه إسترليني.

وكانت شركة Macallan قد كلفت الفنانين بيتر بليم وفاليريو أدامي بتصميم لاصق تجاري لأربع وعشرين زجاجة.

وقد وضعت آخر زجاجة بيعت من المجموعة في صندوق خاص، وقد اشتراها مالكها الأصلي من شركة Macallan مباشرة.

ولا يعرف عدد الزجاجات المتبقية من هذا النوع النادر.

ويعتقد أن واحدة منها تلفت نتيجة هزة أرضية في اليابان عام 2011، كما يعتقد أن زجاجة على الأقل من المجموعة قد فتحت وشربت.


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