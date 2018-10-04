انفجار مستودع وقود فى مسطرد وسقوط ضحايا

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وقع منذ قليل انفجار فى مستودع خزانات لضخ المواد البترولية التابع لشركة توتال للبترول بمنطقة مسطرد فى مدينة شبرا الخيمة.

وأسفر الانفجار عن وفاة أحد العاملين وهو المهندس كريم. م 36 سنة "متولي" إضافة إلى إصابة عادل أحمد عقل 37سنة، مصاب  بنزيف فى المخ، وإبراهيم سعيد أحمد ومصطفى عبد الحفيظ، مصابين كسر فى الفقرات القطنية، وتم نقلهم جميعًا لمستشفى كليوباترا والزيتون بالقاهرة.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد إسماعيل عبد الله مأمور مركز شرطة قسم ثان شبرا الخيمة، بنشوب انفجار بمستودع خزانات لضخ المواد البترولية التابع لشركة توتال للبترول بمنطقة مسطرد بشبرا الخيمة، أسفر عن وفاة مهندس وإصابة 3عمال تم نقلهم  كليوباترا والزيتون بالقاهرة وقد تم الدفع بـ4 سيارات إطفاء و6 أسعاف وتمت السيطرة على الحريق وتولت النيابة التحقيق.


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