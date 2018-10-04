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عقب إعلانه إصابته بالسرطان..

«نيشان» لـ«الفشاوي»: سلامة قلبك

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فيس بوك

خطأ

كتاب الدين

وجه الإعلامي اللبناني "نيشان" رسالة للفنان فاروق الفيشاوي، عقب إعلانه  خبر إصابته بمرض السرطان أثناء حضور حفل تكريمه في افتتاح الدورة الـ34 لمهرجان الإسكندرية السينمائي.

نشر "نيشان" فيديو للفنان فاروق الفيشاوي أثناء إلقاء كلمته على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» معلقًا عليه بـ"النجم فاروق الفيشاري يعلن عن إصابته بمرض السرطان.. سلامة قلبك والله يشفيك ويشفي كلّ مريض".

وكان الفيشاوي قد صدم الحضور من خبر مرضه ومن قوته وهو يعلنه أمامهم، قائلاً: "بعد عمل الفحوصات والتحاليل الطبية أخبرني الطبيب بأني مريض بالسرطان، فقلت له آه يعني عندي صداع، وتقبلت الخبر بضحك وتفاؤل لأنني سأنتصر عليه وأهزمه بإصرار وعزيمة".

وأضاف الفيشاوي أثناء إلقاء كلمته بمهرجان الإسكندرية، أنه سيأتي الدورة القادمة الـ35 من المهرجان لكي يقول مبروك للزميل أو الزميلة على التكريم.

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