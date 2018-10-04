مراد علمدار يصدم جمهوره بهذا الأمر

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نجاتي ششماز

مراد علمدار

وادي الذئاب

مسلسل المناوبة

قال الكاتب والمحلل السياسي التركي محمد كانبكلي إن الممثل التركي محمد نجاتي ششماز المعروف بين الجمهور العربي والإسلامي بـ"مراد علمدار" لن يكمل المسلسل التركي الشهير وادي الذئاب.

وأضاف كانبكلي على حسابه على "تويتر" الممثل التركي الشهير "نجاتي شاشماز" يصدم جمهوره، الذي ينتظره بفارغ الصبر، لإكمال سلسلة مسلسل وادي الذئاب، حيث أعلن أنه لن يكمل المسلسل.

وأوضح أن ششماز أعلن أنه  يقوم بتصوير مسلسل بوليسي جديد اسمه "nöbet " يعني "المناوبة"، وأن هذا المسلسل سيكون هو الأضخم في تاريخ حياته.

يذكر أن المسلسل التركي "وادي الذئاب" كان قد استمر لموسمه العاشر، وكان هو الأشهر، قبل أن يتم عرض مسلسل "قيامة أرطغرل".

وكان المسلسل يدور في شكل بوليسي وسياسي، ويجسد فيه نجاتي ششماز شخصية "مراد علمدار"، حيث صار هو الممثل الأشهر في تركيا، والأعلى أجرًا.

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