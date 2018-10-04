وزير الداخلية يهنئ الرئيس بذكرى أكتوبر

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اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية

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وزير الداخلية

نصر اكتوبر

محمود توفيق

البطولات العسكرية

أرسل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصار السادس من أكتوبر.

جاء بها: بمناسبة الاحتفال بانتصار السادس من أكتوبر المجيد يطيب لي وهيئة الشرطة، أن نبعث بأصدق التهاني مقرونة بأطيب الأمنيات، ونحن إذ نحتفل بتلك الذكرى الوطنية الخالدة في سجل البطولات العسكرية، التي ستظل رمزًا للفخر والاعتزاز بما تحمله من دلالات ومعاني التضحية والفداء جسدتها بطولات رجال صدقوا الله عهدًا فأوفاهم بالنصر أو الشهادة وعدًا لنجد في عبور مسيرة الوطن المفدي في 30 يونيو 2013 للعقبات وقهرها للتحديات ودحرها لفلول الإرهاب، ما يُجسد حقيقة أن مصر الكنانة محفوظةُ بوعد ربها شامخةُ ببطولات وتضحيات أبنائها.

كما بعث وزير الداخلية ببرقية تهنئة للفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

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