محاولة من "مسلح" لاقتحام إقامة "فتح الله جولن"

04 أكتوبر 2018 - 11:01 ص

قال المتحدث الرسمي باسم رجل الدين التركي فتح الله جولن، والمقيم في الولايات المتحدة، إنه تعرض لمحاولة من شخص باقتحام مقر إقامته.

وقال ألب أصلان دوجان مستشار جولن الإعلامي، إن حارس الأمن أطلق الطلقة التحذيرية لدى محاولة ذلك الشخص دخول بوابات المقر وسرعان ما لاذ بالفرار.

وأكد "دوجان": "أطلقت رصاصة واحدة، الشخص اختفى، الواقعة انتهت بحسب علمنا".

وأضاف أصلان دوجان: "رد فعله (جولن) كان أنه يجب إبلاغ السلطات وأن يتعاون الجميع بشكل كامل مع التحقيق لاستجلاء ما حدث".

وأظهرت صور نشرها صحفيون في وسائل إعلام إخبارية محلية على الإنترنت، عدة سيارات تابعة لشرطة ولاية بنسلفانيا، حول المجمع المترامي الأطراف في سايلورسبورج بجبال بوكونو.