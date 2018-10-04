تعرف على حالة الطقس

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هيئة الارصاد

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد درجات الحرارة على كل أنحاء الجمهورية اليوم الخميس 4 أكتوبر.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود الطقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حار شمال الصعيد شديد الحرارة جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

كما يتوقع أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب فى الملاحة البحرية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس  بالقاهرة العظمى 33  والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 31 والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 38 والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 40 والصغرى 25، وأسوان العظمى  42  والصغرى 26 درجة.


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