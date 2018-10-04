  • الخميس 04 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر04:31 م
بحث متقدم
مرتضى منصور

"مرتضى" يتحدى منعه من السفر: هاروح السعودية

ترامب

ترامب يسب الديمقراطيين بلفظ بذيء

على مصيلحى

بشرى سارة للمحذوفين من البطاقات التموينية

اللواء نصر سالم

شاهد.. إسرائيل طلبت السلام بعد حرب أكتوبر

القصة الكاملة.. صحفية تنصب فخا لرئيس "حماس"

القصة الكاملة.. صحفية تنصب فخا لرئيس "حماس"

صورة الخبر

بعد تراجع مستواه.. الأرقام تنصف محمد صلاح

شرطى يسلم نفسه لتنفيذ عقوبة تهريب متهم بسمالوط

مفاجأة عن أمناء الشرطة المتهمين بالتعاون مع تجار المخدرات

العتال

ماذا قال "العتال" عن "مرتضى" فى تحقيقات الـ5 ساعات

تركيا

البرادعى : اختفاء خاشقجى إهانة لعقولنا

بعد 7 سنوات..الجولاني يطبّق سياسة "بشار"

بعد 7 سنوات..الجولاني يطبّق سياسة "بشار"

بالصورة..

«تركي آل الشيخ» يوجه رسالة للعاملين بـ«بيراميدز»

آخر الأخبار

تركي
تركي

عمرو محمد

أخبار متعلقة
#

الكشف عن حجم الأموال التي تلقاها الأهلي من "آل شيخ"

#

عاجل.. توقف بث قناة «بيراميدز» المملوكة لـ «آل الشيخ»

#

مفاجأة.. «آل الشيخ» يطالب «الكاف» بهذا الأمر

#

«آل الشيخ» يوجه رسالة للاعبي الأهلي قبل مواجهة «حوريا»

مصر

كرة القدم

بيراميدز

العالملين

وجه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس نادي بيراميدز، رسالة إلى العاملين بمؤسسة بيراميدز، بعدما تم إغلاق القناة لأجل غير مسمي.

نشر الموقع الرسمي لـ"بيراميدز" على صفحته بـ"تويتر" مصطحبًا معها صورة تجمع العاملين بالقناة من ضمنهم أسامة الشيخ المشرف العام علي القناة، وإبراهيم سعيد وإبراهيم فايق، قائلًا: "تركي آل الشيخ لكل من في الصورة: أنتم إخوان لي ولن يتوقف عقد عمل أي منكم" .

جدير بالذكر أن تم توقف  قناة  "بيراميدز" عن البث بشكل مفاجئ، خلال نقلها لبرنامج "ضربة حرة" الذي يقدمه الإعلامي محمد الليثي دون سابق إنذار.

قبل أن تكتب علي شاشتها في رسالة تنويه، قائلة "تضامنا مع ما يتعرض له الزملاء في قناة بيراميدز من مضايقات.. تتوقف القناة عن البث التليفزيوني، معتذرين لمشاهدينا الأوفياء".

 


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جلال أمين وأنا!

محمود سلطان

الطبيب ليس تاجر مانيفاتورة

فراج إسماعيل

الحكاية مكتملة.. من 5 يوينو إلى كامب ديفيد (2-2)

د. هشام الحمامي

على هامش "الجونة": السينما المصرية.. ووهم العالمية

د. حسام عقل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

مجرد رأي

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» الوزراء يقرر الأحد الموافق 7 أكتوبر إجازة رسمية
» شاهد.. لقطات من صلاة الجنازة على جثمان الأنبا بيشوى
» رانيا يوسف: بعد طلاقي بقيت أكثر حلاوة
» شاهد.. هيفاء وهبى تستجم بالأحمر فى باريس
» لأول مرة.. هنا شيحة تكشف سبب غياب "حلا" مجددًا
» لأول مرة.. "صلاح" يحصد ثانى أسوأ لاعب أمام نابولى
» مرتضى منصور لـ"طارق حامد": انت اجمد لاعب
» العصار: جارٍ ترميم مبنى الأوقاف المصرية بـ"ثاسوس" اليونانية
» تأجيل محاكمة حبيب العادلي في أموال الداخلية
» وفد أمريكى يتفقد مطار القاهرة استعدادًا لوصول"ميلانيا ترامب"
» قرر جديد من النيابة فى ذبح زوجة بالقليوبية

استطلاع رأي

هل تؤيد إلغاء الدروس الخصوصية في مصر؟

  • مغرب

    05:41 م

  • فجر

    04:32

  • شروق

    05:55

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    15:10

  • مغرب

    17:41

  • عشاء

    19:11

من الى
شيخ الطريقة الشبراوية
الاخوان
لرفضه العمل.. سيدة تطلب الخلع من زوجها
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»
اردوغان