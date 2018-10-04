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منى مينا تحذر الأطباء من هذا الشىء

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مني مينا تحذر الأطباء من هذا الشيء

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قالت منى مينا وكيلة نقابة الأطباء، إنه مهما حدث سنظل نقف بقوة ضد استخدام العمل النقابي كطريق للصعود والتربح الشخصي.

وأضافت على صفحتها على "فيس بوك" الموضوع مش معركة بين الأطباء البشريين و الصيادلة و ما ينفعش نخلي حد يجرنا لكده ،  الموضوع موقف لمنع التربح من العمل النقابي ، لافتة إلي أن هناك صيادلة أصيبوا إصابات خطيرة في الاقتحام اللي حصل ده ، و إحنا لنا أصدقاء وأخوات و أبناء من الصيادلة.

جاء هذا عقب بيان من النقابة العامة لأطباء مصر تعليقاً على أحداث الثلاثاء 2 أكتوبر 2018 الخاصة باقتحام مبني اتحاد نقابات المهن الطبية

وتدور منذ عدة أشهر بعض الصراعات والمشاكل بين نقيب الصيادلة وبعض أعضاء مجلس نقابة الصيادلة وتطورت هذه الصراعات حتى وصلت ساحة القضاء التي لم تقر حتى الآن صحة موقف أي من الطرفين.

وقالت النقابة العامة في بيانها أن حسين خيري، دعا لاجتماع مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية باعتباره رئيساً للاتحاد وذلك يوم الإثنين 1 أكتوبر 2018 .

وأضافت أنه في بداية الاجتماع طلب خمسة أعضاء في مجلس اتحاد النقابات التصويت علي شرعية حضور عضوين لم يحسم القضاء كلمته بشأن قانونية عضويتهم بمجلس الاتحاد من عدمه وذلك بعد استئذان أ.د. حسين خيري - رئيس المجلس و موافقته .

وقد تم رفض ذلك بشدة وثار  واعترض د. محيي عبيد – نقيب الصيادلة-، وارتفع صوته عالياً في المجلس مهدداً الأستاذ الدكتور / حسين خيري، بقدرته علي تنحيته من رئاسة مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية وتوليه هو ذلك الموقع في غضون أيام.

وكان التهديد عالياً وصارخاً خاصة أن كلاً من الدكتور / خالد العامري – نقيب البيطريين ، و الدكتور / ياسر الجندي – نقيب الأسنان ، انضما إلي الدكتور محي ، في ثورته و اعتراضه ،  ما دفع الأستاذ الدكتور / حسين خيري ، إلي نقل الاجتماع إلي دار الحكمة ، و اتخاذ عدة قرارات تخص مصالح أطباء النقابات الأربعة ، كان من أهمها تطبيق زيادة معاش النقابة إلي 800 جنيه شهرياً ابتداءً من يوليو 2018 .

وتابع البيان: في اليوم التالي ( الثلاثاء 2 أكتوبر ) فوجئ الموظفون والعاملون بمبني اتحاد نقابات المهن الطبية بمجموعة كبيرة من الأفراد يحملون السلاح الأبيض والشوم والأسلحة النارية، يقتحمون المبني وإدارته ويعتدون علي كل الموجودين في المكان، ما أدى إلى إصابة العشرات بإصابات مختلفة والعبث بمحتويات المبني وتحطيم أثاثاته.

وتم طرد الموظفين والعمال من المبني بالقوة ما أدي إلي تعطيل مصالح أطباء النقابات الأربعة وأسرهم.

وناشدت النقابة العامة للأطباء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة بتحرى الدقة والأمانة في عرض حقائق الأحداث المؤسفة التي تعرض لها مبني اتحاد نقابات المهن الطبية وما صاحبه من آثار وتوابع سيئة.


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