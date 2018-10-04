شاهد.. «الفيشاوي» ينفعل على الصحفيين

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أحمد الفيشاوي

مهرجان الجونة السينمائي

مهرجان الأسكندرية

زوجته احمد الفيشاوي

أبرزت فضائية القاهرة اليوم مقطع فيديو يرصد عدة لقطات مصورة للفنان أحمد الفيشاوي، وهو في حالة غضب شديد من أحد مراسلي القنوات الفضائية، أثناء تغطية دخول المشاركين قاعة حفل افتتاح الدورة الـ34 لمهرجان الإسكندرية السينمائى.

وأظهر المقطع المعروض محاولة مراسل إحدى الفضائيات الحديث مع زوجة الفنان وهو ما دفع الفنان أحمد الفيشاوي لاصطحاب زوجته بشدة وتعنيف المراسل، والابتعاد بها عن الكاميرات.

يذكر أن انطلق مساء اليوم أمس الأربعاء، حفل افتتاح الدورة الــ34 من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط على مسرح مكتبة الإسكندرية، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن.

ويشهد الحفل تقديم عدد من الأغاني للمكرمين، ومن أبرزها أغنية عن الفنانة نادية لطفي والتي تحمل الدورة اسمها، حيث من المقرر أن يعرض لها خلال الحفل فيديو قامت بتسجيله بعد أن اعتذرت عن الحضور لظروف صحية.


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