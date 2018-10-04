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«ملكة جمال الكون» تزور الأهرامات

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عمرو محمد-متابعات

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زارت ملكة جمال الكون لهذا العام الجنوب أفريقية «ديمى لى نيل بيتيرز» مصر من أجل الترويج الي السياحة.

وقالت خلال مؤتمر صحفى، عقد بدعوة من مؤسسة «ملكة جمال مصر للكون»، إنها تقوم حاليًا بتدريب الفتيات على فنون الدفاع عن النفس، مؤكدة أنها نجحت فى الإفلات من موقف صعب، حينما حاول خمسة لصوص سرقة سيارتها فى جنوب أفريقيا، ولكنها تمكنت من الدفاع عن نفسها، وطاردت مهاجميها حتى هربوا، بفضل دورة تدريبية تلقتها فى الدفاع عن النفس .

في الوقت الذي أقام لها سفير جنوب أفريقيا بالقاهرة فوس موفيمبيلا، حفل استقبال في منزله بمقر إقامته بالقاهرة، كما حرصت فرح صدقى ملكة جمال مصر على حضور الحفل واستقبلت ديمى لى بحفاوة بالغة .

وزارت ديمى لى منطقة آثار الهرم بالجيزة، بصحبة د. زاهى حواس عالم الآثار المعروف، الذى شرح لها قصة بناء الأهرامات منذ 5 آلاف عام، وقال لها إن أجمل ملكة مصرية في التاريخ هي الملكة نفرتيتي .

 






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