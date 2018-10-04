  • الخميس 04 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر04:32 م
بحث متقدم
مرتضى منصور

بلاغ جديد ضد مرتضى منصور أمام النائب العام

مرتضى منصور

"مرتضى" يتحدى منعه من السفر: هاروح السعودية

ترامب

ترامب يسب الديمقراطيين بلفظ بذيء

على مصيلحى

بشرى سارة للمحذوفين من البطاقات التموينية

اللواء نصر سالم

شاهد.. إسرائيل طلبت السلام بعد حرب أكتوبر

القصة الكاملة.. صحفية تنصب فخا لرئيس "حماس"

القصة الكاملة.. صحفية تنصب فخا لرئيس "حماس"

صورة الخبر

بعد تراجع مستواه.. الأرقام تنصف محمد صلاح

شرطى يسلم نفسه لتنفيذ عقوبة تهريب متهم بسمالوط

مفاجأة عن أمناء الشرطة المتهمين بالتعاون مع تجار المخدرات

العتال

ماذا قال "العتال" عن "مرتضى" فى تحقيقات الـ5 ساعات

تركيا

البرادعى : اختفاء خاشقجى إهانة لعقولنا

شاهد..

الفريق محمد فريد يلتقى رئيس هيئة الأركان السعودية

الحياة السياسية

محمد فريد
جانب من اللقاء

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

وزير الدفاع يبحث التعاون المشترك مع رئيس الأركان السعودي

#

"الرئاسة" توفد مندوبا لوضع الزهور على قبر ناصر فى ذكرى وفاته

#

رئيس الأركان يلتقى قائد القوات البرية بالقيادة المركزية الأمريكية

#

رئيس الأركان يغادر إلى الكويت

مصر

طفلة

غينيس

غطس

استقبل الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق أول ركن فياض بن حامد الرويلى رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.

أعقبها لقاء موسع تناول مناقشة عدد من القضايا المشتركة فى ضوء تطورات الأوضاع التى تشهدها المنطقة وسبل دعم أفاق التعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكل الجانبين فى العديد من المجالات، كذلك تبادل الرؤى تجاه المستجدات والمتغيرات الراهنة على الساحتين العربية والإقليمية.

كما ترأس الجانبان اجتماعات الجلسة الختامية للجنة التعاون العسكرى المصرية السعودية المشتركة لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء علاقات الشراكة التاريخية والتعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا البلدين الشقيقين.

وأشاد الفريق محمد فريد بمستوى التنسيق والتشاور بين البلدين فى المجالات العسكرية والأمنية والتدريبات المشتركة ، معرباً عن تطلعه أن تشهد المرحلة القادمة مزيداً من التعاون والتكامل بما يدعم كافة الجهود الرامية لتحقيق الأمن والإستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

من جانبه أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية على عمق العلاقات العسكرية بين البلدين وتوافق الرؤى تجاه العديد من الملفات والموضوعات المشتركة.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة .
شاهد..






تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جلال أمين وأنا!

محمود سلطان

الطبيب ليس تاجر مانيفاتورة

فراج إسماعيل

الحكاية مكتملة.. من 5 يوينو إلى كامب ديفيد (2-2)

د. هشام الحمامي

على هامش "الجونة": السينما المصرية.. ووهم العالمية

د. حسام عقل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

مجرد رأي

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» بمناسبة نصر أكتوبر.. السبت إجازة بأجر للقطاع الخاص
» الوزراء يقرر الأحد الموافق 7 أكتوبر إجازة رسمية
» شاهد.. لقطات من صلاة الجنازة على جثمان الأنبا بيشوى
» رانيا يوسف: بعد طلاقي بقيت أكثر حلاوة
» شاهد.. هيفاء وهبى تستجم بالأحمر فى باريس
» لأول مرة.. هنا شيحة تكشف سبب غياب "حلا" مجددًا
» لأول مرة.. "صلاح" يحصد ثانى أسوأ لاعب أمام نابولى
» مرتضى منصور لـ"طارق حامد": انت اجمد لاعب
» العصار: جارٍ ترميم مبنى الأوقاف المصرية بـ"ثاسوس" اليونانية
» تأجيل محاكمة حبيب العادلي في أموال الداخلية
» وفد أمريكى يتفقد مطار القاهرة استعدادًا لوصول"ميلانيا ترامب"

استطلاع رأي

هل تؤيد إلغاء الدروس الخصوصية في مصر؟

  • مغرب

    05:41 م

  • فجر

    04:32

  • شروق

    05:55

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    15:10

  • مغرب

    17:41

  • عشاء

    19:11

من الى
شيخ الطريقة الشبراوية
الاخوان
لرفضه العمل.. سيدة تطلب الخلع من زوجها
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»
اردوغان