حنان مطاوع: "أعاني من هذا المرض"

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أكدت الفنانة حنان مطاوع، أنها تعاني من الوسواس القهري قائلة: "عندي وسواس وهوس النظافة في المنزل خاصة خلال تواجد الضيوف.

وأضافت "مطاوع" خلال لقائها ببرنامج "معكم" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن هذا لا يعني أن تريد أن تطرد الضيوف ولكنها تحب أن يكونوا متواجدين في مكان نظيف.

وتابعت  "مطاوع": " ممكن لو فيه ضيوف أجيب المقشة وأكنس"، لافتة إلى أنها أرادت أن تخرج من النمط التقليدي لكل عروسة فأصرت على عدم شراء سفرة أو "نيش".

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