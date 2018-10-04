خبر سار من الزراعة للمتضررين من محصول الطماطم

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أكد  الدكتور حامد عبد الدايم المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن التقاوي التي استخدمها الفلاحون لزراعة محصول الطماطم مستوردة من إحدى الشركات الخاصة.

وأضاف "عبد الدايم" في مداخلة هاتفية ببرنامج "أنا الوطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أنه سيتم صرف تعويضات للفلاحين من قبل الشركة المستوردة حال ثبت فعلا أنها السبب في الخسائر التي لحقت بهم.

وأوضح "عبد الدايم"، أنه عندما حدثت تلك المشكلة للفلاحين، قامت الوزارة بتشكيل عدة لجان لفحص ما حدث وجارٍ التحقيق في الأمر.

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