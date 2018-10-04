فريق طبي ينجح في إجراء أول عملية زراعة رحم

منار شديد
أجرى أطباء لبنانيون أول عملية زراعة رحم في لبنان، لأم تبرعت برحمها لابنتها بعد أن ولدت من دون رحم.
وقال المشرف على إجراء العملية إن عملية نقل وزراعة الرحم استغرقت 9 ساعات ونصف الساعة، ونجح خلالها الأطباء في نقل وزراعة الرحم، حيث كانت هناك صعوبات كبيرة، لكثرة الشرايين ودقتها في الأم والابنة.
وأضاف الأم البالغة من العمر 45 عامًا، استغرقت 4 ساعات ونصف الساعة، في حين استغرقت عملية زراعة الرحم في الابنة 5 ساعات.
وبدورها أعربت "فردوس شحادة" عن سعادتها الكبيرة عقب انتهاء العملية والتبرع لابنتها.
أم تتبرع برحمها لابنتها.. فريق طبي لبناني ينجح في إجراء أول عملية زراعة رحم في لبنان pic.twitter.com/AknO00yXt9— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) October 3, 2018 t;">شاهد الفيديو من هنا ..
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