فريق طبي ينجح في إجراء أول عملية زراعة رحم

04 أكتوبر 2018 - 09:52 ص

أجرى أطباء لبنانيون أول عملية زراعة رحم في لبنان، لأم تبرعت برحمها لابنتها بعد أن ولدت من دون رحم.

وقال المشرف على إجراء العملية إن عملية نقل وزراعة الرحم استغرقت 9 ساعات ونصف الساعة، ونجح خلالها الأطباء في نقل وزراعة الرحم، حيث كانت هناك صعوبات كبيرة، لكثرة الشرايين ودقتها في الأم والابنة.

وأضاف الأم البالغة من العمر 45 عامًا، استغرقت 4 ساعات ونصف الساعة، في حين استغرقت عملية زراعة الرحم في الابنة 5 ساعات.

وبدورها أعربت "فردوس شحادة" عن سعادتها الكبيرة عقب انتهاء العملية والتبرع لابنتها.



