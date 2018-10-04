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ضبط 2.525 كجم دواجن فاسدة بالغربية

قضايا وحوادث

أرشيفية
أرشيفية

أحمد الشربينى

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الغربية

لحوم فاسدة

حملات على المجازر

تمكنت مباحث التموين في الغربية من ضبط 2.525 كجم دواجن فاسدة داخل مجزر وثلاجة لحفظ المواد الغذائية "بدون ترخيص" بالمحلة.

وردت معلومات للإدارة العامة لشرطة التموين تفيد بقيام صاحب مذبح فراخ وثلاجة بتجميع كمية كبيرة من مذبوحات الدواجن الفاسدة، وإعادة تعبئتها في عبوات جديدة وطرحها للبيع بالأسواق.

وأسفرت الحملة عن ضبط 2.525 كجم من الدواجن للشك في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي نظرًا لوجود تغيير في الخواص الطبيعية من حيث اللون والرائحة.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

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