  • الخميس 04 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر04:34 م
بحث متقدم
هبوط مؤشرات البورصة

«البورصة» تعاود النزيف وتخسر 9.5 مليارات جنيه

حلا شيحة

أحدث ظهور لـ«حلا شيحة» يحسم جدل عودتها للحجاب

مرتضى منصور

بلاغ جديد ضد مرتضى منصور أمام النائب العام

مرتضى منصور

"مرتضى" يتحدى منعه من السفر: هاروح السعودية

ترامب

ترامب يسب الديمقراطيين بلفظ بذيء

على مصيلحى

بشرى سارة للمحذوفين من البطاقات التموينية

اللواء نصر سالم

شاهد.. إسرائيل طلبت السلام بعد حرب أكتوبر

القصة الكاملة.. صحفية تنصب فخا لرئيس "حماس"

القصة الكاملة.. صحفية تنصب فخا لرئيس "حماس"

صورة الخبر

بعد تراجع مستواه.. الأرقام تنصف محمد صلاح

شرطى يسلم نفسه لتنفيذ عقوبة تهريب متهم بسمالوط

مفاجأة عن أمناء الشرطة المتهمين بالتعاون مع تجار المخدرات

بسوهاج..

معركة بالسلاح الآلى تمنع الطلاب من دخول مدرسة

قضايا وحوادث

أرشيفية
أرشيفية

أحمد الشربينى

أخبار متعلقة
#

طبيب يقتل مريضته بـ"3 كلمات" من فمه

#

بالفيديو.. معركة شرسة بين الأسد ومجموعة من الضباع

#

أولياء أمور مدرسة ببنها يخشون الاعتداء الجنسي علي أبنائهم

#

« دراسة»: السمنة تزيد خطورة مضاعفات الأنفلونزا وانتشار المرض

حريق

الحماية المدنية

حريق شقة سكنية

حريق الشقق

تعطلت الدراسة بمدرسة ابتدائي بمركز العسيرات في سوهاج، أمس إثر منع الآباء التلاميذ من الذهاب إلى المدرسة في الفترة المسائية بسبب اندلاع مشاجرة بالسلاح الآلي بين عائلتي العمارنة والسحالوة.

وردت معلومات للواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، من غرفة عمليات النجدة يفيد بوجود مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بناحية نجع جبرة.

وتبين تبادل أفراد عائلتي "السحالوة" و"العمارنة" إطلاق الأعيرة النارية ومنع أولياء الأمور أبناءهم من الحضور للفترة المسائية بمدرسة نجع جبره الابتدائية المشتركة، بسبب قرب المدرسة من المشاجرة وخوف أولياء الأمور على الأطفال.

وأسفرت الاشتباكات عن إصابة "ريم.م.ع" 27 عامًا ربة منزل بطلق ناري بالكتف اليسرى تنتمي لعائلة السحالوة، وبسؤال عمها اتهم "محمد.أ.أ" ويقيم بذات الناحية "ينتمي لعائلة العمارنة" بإطلاق أعيرة من سلاح ناري كان بحوزته نتج عنه إصابة ابنة شقيقه بسبب خلافات سابقة بين العائلتين حول لهو الأطفال.

وضبطت الأجهزة الأمنية 6 بنادق و39 طلقة، بحوزة 6 أشخاص من الطرفين، فضلاً عن تنفيذها 25 حكمًًا متنوعا، وإزالة 4 مبانٍ مخالفة للطرفين، وحررت المحاضر اللازمة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جلال أمين وأنا!

محمود سلطان

الطبيب ليس تاجر مانيفاتورة

فراج إسماعيل

الحكاية مكتملة.. من 5 يوينو إلى كامب ديفيد (2-2)

د. هشام الحمامي

على هامش "الجونة": السينما المصرية.. ووهم العالمية

د. حسام عقل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

مجرد رأي

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. اسم "وزيرة الهجرة" يحرج محافظ جنوب سيناء
» تفاصيل انفجار مستودع مسطرد
» بمناسبة نصر أكتوبر.. السبت إجازة بأجر للقطاع الخاص
» الوزراء يقرر الأحد الموافق 7 أكتوبر إجازة رسمية
» شاهد.. لقطات من صلاة الجنازة على جثمان الأنبا بيشوى
» رانيا يوسف: بعد طلاقي بقيت أكثر حلاوة
» شاهد.. هيفاء وهبى تستجم بالأحمر فى باريس
» لأول مرة.. هنا شيحة تكشف سبب غياب "حلا" مجددًا
» لأول مرة.. "صلاح" يحصد ثانى أسوأ لاعب أمام نابولى
» مرتضى منصور لـ"طارق حامد": انت اجمد لاعب
» العصار: جارٍ ترميم مبنى الأوقاف المصرية بـ"ثاسوس" اليونانية

استطلاع رأي

هل تؤيد إلغاء الدروس الخصوصية في مصر؟

  • مغرب

    05:41 م

  • فجر

    04:32

  • شروق

    05:55

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    15:10

  • مغرب

    17:41

  • عشاء

    19:11

من الى
شيخ الطريقة الشبراوية
الاخوان
لرفضه العمل.. سيدة تطلب الخلع من زوجها
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»
اردوغان