لواء سابق يكشف هذا الأمر عن" خاشقجي"

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اسطنبول

القنصلية السعودية

عادل سليمان

اختفاء خاشقجي

شيء مثير

قال عادل سليمان اللواء السابق والخبير الاستراتيجي ، إن اختفاء الإعلامي السعودي جمال خاشقجي شيء مثير جدا.

وأضاف في تدوينة له علي حسابه علي تويتر أن ما حدث للصحفى السعودى جمال خاشقجى من اختفائه بعد دخوله القنصلية السعودية فى اسطنبول شيء مثير ، فهو ليس معارض ولا مناضل ضد النظام ولا يدعى ذلك .

وأوضح أن خاشقجي يحاول أن يلعب دور الناصح لولاة الأمر الذين يؤكد على ولائه لهم دوماً ، ولو كانوا طلبوا عودته للرياض لعاد فوراً طواعية .. ما هذا ؟

يذكر وكالة الأنباء السعودية كشفت عن موقف قنصلية بلادها في اسطنبول من اختفاء الكاتب الصحفي جمال خاشقجي ، مؤكدة أن الأخير خرج من القنصلية بالفعل قبل اختفائه .

وقالت القنصلية السعودية باسطنبول إنها تتابع وتنسق مع السلطات المحلية التركية الشقيقة لكشف ملابسات اختفاء المواطن جمال خاشقجي بعد خروجه من مبنى القنصلية.

بينما أوضح إبراهيم قالن - المتحدث باسم الرئاسة التركية – أن  بلاده تراقب قضية اختفاء جمال خاشقجي ، لافتا إلي أن المعلومات المتوافرة لديهم أن خاشقجي لم يخرج من قنصلية بلاده حتى لحظة إطلاقه التصريح.


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