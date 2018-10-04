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الكشف عن أضرار خطيرة للفياجرا

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الفياجرا
الفياجرا

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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فياجرا

كشفت دراسات حديثة عن وجود أضرار خطيرة للمادة الفعالة للفياجرا ، أبرزها التأثير على صحة العين .

ووفقا لدراسة طبية، تناولت رجلا يبلغ من العمر 31 عاما، أصيبت عينه بالتهاب حاد، جعلها حمراء اللون، عقب تناوله لمادة المنشط الجنسي الشهير.

وصنّف الأطباء الذين تعاملوا مع حالة الرجل الذي لم يكشف عن اسمه بـ"الخطيرة"، وغير القابلة للعلاج، علما أن المصاب اعترف بالمبالغة في تناول العقار الجنسي.
 
وأشار تقرير أخصائيو العيون بكلية ماونت سيناي بالولايات المتحدة، أن الرجل اشترى مركب سيلدينافيل، الذي يدخل في تركيب الفياغرا بشكل سائل عبر موقع على الإنترنت، حيث يتم الترويج للمنتج باعتباره أسرع تأثيرا من الأقراص، وأن تأثيراته الجانبية أقل، ولكنه لا يسوّق من قبل علامة فياغرا التجارية الرسمية.

ووفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد أشار المشرفون على إصابة الرجل، إلى أن الضرر الذي لحق بشبكية العين كان كبيرا، وبأن احتمالات تحسّن حالته تبدو معدومة.

وتحدث الدكتور ريتشارد روزين، كبير الأطباء المشرفين على الدراسة قائلا: "توصلنا إلى أن اضطراب الرؤية هو أحد الآثار الجانبية للدواء، إلا أننا لم نتوصل للآن لتحديد التأثير المدمر له على الشبكية".

ونصح روزين من يريدون شراء الفياغرا بتجنب طلبها من مواقع الإنترنت، والتي غالبا لا يعرف موقعها أو مصدر أدويتها، حيث تكون فرص حصولهم على أدوية مزيفة عالية.

ويتوفر الفياغرا في عدد من بلدان العالم في الصيدليات للبيع دون وصفة طبية، ويتراوح ثمن القرص الواحد في بريطانيا مثلا بين 4 إلى 5 جنيهات إسترلينية.

ويتسبب صرف الدواء دون رقابة في حالات وفيات تنتج عن تناول الفياغرا بكميات زائدة، حيث شهدت بريطانيا العام الماضي تسجيل 19 حالة وفاة متصلة بذلك السبب.

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