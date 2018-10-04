اعترافات المتهم بإلقاء جثة عشيقته عقب وفاتها أثناء العلاقة المحرمة

04 أكتوبر 2018 - 07:33 ص

كشف أشرف - 49 سنة تفاصيل قيامه بالتخلص من جثة عشيقته "م" - 41 سنة - بعد إصابتها بنزيف أثناء العلاقة المحرمة .



وقال المتهم خلال التحقيقات : "تعرفت على المتوفاة قبل أشهر ، كانت أرملة وتقيم بإحدى القرى التابعة لمركز بنها .. تعددت لقاءاتنا ولم يحدث بيننا أي شيء ، وكنت وقتها أمر بمشاكل مع زوجتي ثم انفصلنا ، وبعدها أصبحت أتقابل مع عشيقتي سرا خشية افتضاح أمرنا في القرية ولم تنقطع اتصالاتنا التليفونية ".



وأضاف: "ليلة الحادث كانت ليلة سوداء والشيطان ضحك علينا ، اتصلت بها وطلبت منها الحضور لمنزلي ، وكنت أجهز لليلة حمراء ، وحضرت المتوفاة وأثناء إقامة العلاقة المحرمة فوجئت بإصابتها بنزيف ، ولم أذهب بها للمستشفى خشية افتضاح أمرنا".



واستدرك: "بعدما تأكدت من وفاتها ، اتصلت بنجل شقيقي يسري - المتهم الثاني - وطلبت منه مساعدتي ، فجاء إلي بسيارة نصف نقل يعمل عليها ووضعنا عليها الجثة ، ثم ألقيناها وسط الزراعات ".



وقررت النيابة حبس المتهمين على ذمة التحقيقات بتهمة قيام الأول بالتخلص من جثة ، بمساعدة الثاني ، كما قررت انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة ومعرفة سبب الوفاة.



