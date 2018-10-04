كنت بهزر .. المرأة حرة في ارتداء النقاب

04 أكتوبر 2018 - 06:40 ص

تراجع الدكتور مبروك عطية - عميد كلية الدراسات الإسلامية للبنات بسوهاج - عن تصريحاته الناقدة للنسوة المنتقبات .



وقال "عطية" في تصريحات صحفية : "نحن في الأزهر نسير بقاعدة مفادها أن جميع المرأة عورة ماعدا الوجه والكفين ، وبالتالي فإن كلامي كان موجًا لبعض الأساتذة من النساء الذين حصلوا على درجة الدكتوراة من الأزهر وأصبحن يدرسن به ومع ذلك يرتدين النقاب ، بمعنى أنهن تأثرن بالرأي القائل بوجوب النقاب خلافًا للمؤسسة التي درسن بها".



وأكد "عطية" أن كلمة "رجال" التي وصف بها المنتقبات كانت من منطلق المزاح فقط ، مضيفًا: "قلت في برنامجي أكثر من مرة إن النقاب حق لكل امرأة وهي حرة في ذلك" مشيرًا إلى أن ستر العورة من البديهيات في الدين .



وفسر كلمة "رجال" التي وصف بها المنتقبات بما قاله الإمام مالك: "إذا كانت المرأة بارعة الجمال فلها أن تغطى وجهها في الحج وعليها دم" ، موضحًا أن هذا يدل على أن المقصود بالمرأة في قول الإمام مالك هي المرأة بارعة الجمال، لافتا إلى أنه إذا كانت المرأة ترى نفسها بارعة الجمال فلها أن تغطى وجهها ولا شيء عليها في ذلك" حسب فيتو

