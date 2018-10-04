الكشف عن حجم الأموال التي تلقاها الأهلي من "آل شيخ"

كشفت مذكرة صادرة عن إدارة الرقابة والمعايير بوزارة الشباب عن حجم التبرعات التي تلقاها النادي الأهلي من تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودي وآخرين خلال الفترة الماضية.



وأوضحت المذكرة الموقعة من بهاء الدين حنفي رئيس الإدارة المركزية للرقابة والمعايير بالوزارة إن تلك التبرعات التي بلغ إجماليها 119.119.15 مليون جنيه قد دخلت النادي دون الرجوع إلى الجهة الإدارية المختصة وأخذ موافقتها، موضحة أن المبلغ عبارة عن (4.855000 مليون دولار ومبلغ 7 ملايين ريال).

وأوضحت المذكرة الموقعة من بهاء الدين حنفي رئيس الإدارة المركزية للرقابة والمعايير بالوزارة إن تلك التبرعات التي بلغ إجماليها 119.119.15 مليون جنيه قد دخلت النادي دون الرجوع إلى الجهة الإدارية المختصة وأخذ موافقتها، موضحة أن المبلغ عبارة عن (4.855000 مليون دولار ومبلغ 7 ملايين ريال).

وأشارت إلى أن المادة 21 من القرار 605 لسنة 2017بشأن اللائحة المالية للأندية الرياضية تقول( فيما عدا المبالغ الخاصة بقيمة الاشتراكات التي تتصل بنشاط النادي، لايجوز للنادي أن يتلقى أموالا تحت أي مسمى أو يقوم بتحويل شيء من أمواله إلى الخارج إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة (وزارة الشباب).

وأشارت إلى أن المادة 21 من القرار 605 لسنة 2017بشأن اللائحة المالية للأندية الرياضية تقول( فيما عدا المبالغ الخاصة بقيمة الاشتراكات التي تتصل بنشاط النادي، لايجوز للنادي أن يتلقى أموالا تحت أي مسمى أو يقوم بتحويل شيء من أمواله إلى الخارج إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة (وزارة الشباب).