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فوربس": مؤسس شركة "أمازون" الأغنى في أمريكا

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جيف بيزوس مالك شركة أمازون
جيف بيزوس مالك شركة أمازون

المصريون ووكالات

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تصدر "جيف بيزوس" مؤسس شركة "أمازون" عملاق التجارة الإلكترونية الأمريكية، قائمة "فوربس" لأغنى (400) رجل أعمال أمريكي، بثروة بلغت 160 مليار دولار.
ونشرت مجلة "فوربس" الأمريكية، الأربعاء، قائمتها لأغنى (400) شخص في الولايات المتحدة الأميركية لعام (2017).
وجاء مؤسس شركة مايكروسوفت "بيل غيتس"، في المرتبة الثانية لأول مرة منذ 24 عاما بثروة قدرها 97 مليار دولار، بعد أن أزاحه عن المرتبة الأولى مالك "أمازون".
وجاء صاحب شركة "بيركشاير هاثاواي"، وارن بافيت، في المرتبة الثالثة بثروة بلغت 88.3 مليار دولار.
وهبط ترتيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المرتبة 259 في تصنيف "فوربس" بعد أن كان بالمركز 248 في قائمة العام الماضي، لتقدر ثروته المالية بحوالي 3.1 مليار دولار. 

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