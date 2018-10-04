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انتر ميلان الإيطالي يواصل صحوته الأوروبية

الرياضة

انتر ميلان
انتر ميلان

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واصل فريق انتر ميلان الإيطالي، الأربعاء، صحوته في مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وتغلب انتر ميلان على مضيفه ايندهوفن الهولندي بهدفين لهدف في الجولة الثانية للمجموعة الثانية من البطولة القارية.
تقدّم ايندهوفن صاحب الأرض والجمهور بهدف عن طريق بابلو روزاريو في الدقيقة 27، ونجح الانتر في إدراك التعادل عبر البلجيكي رادجا ناينجولان في الدقيقة 44 لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.
وبحث لاعبو الفريقين خلال شوط المباراة الثاني عن فرصة تسجيل الهدف الثاني، وهو ما تحقق في الدقيقة 60 بإحراز الأرجنتيني ماورو إيكاردي الهدف الثاني للانتر.
وفشلت جميع محاولات ايندهوفن في إدراك التعادل، ليخرج الانتر فائزًا بالثلاث نقاط.
وحقق برشلونة الإسباني فوزًا في وقت سابق اليوم على توتنهام الإنجليزي بأربعة أهداف لهدفين ضمن منافسات المجموعة ذاتها.
بذلك، يتصدر برشلونة الترتيب برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن انتر ميلان، وجاء توتنهام ثالثًا بلا رصيد من النقاط بفارق الأهداف عن ايندهوفن.

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