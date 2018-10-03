جهاز الخدمة السرية يكشف معلومة خطيرة عن "ترامب"

03 أكتوبر 2018 - 11:20 م

أعلن جهاز الخدمة السرية الأمريكي ضبط "مغلف مشبوه"، محتواه غير معروف كان موجهًا إلى الرئيس دونالد ترامب، وذلك بعد ساعات من تأكيد وزارة الدفاع (بنتاجون) أنها تحقق في طردين يشتبه في احتوائهما على سم كانا موجهين إلى كبار القادة العسكريين.



وأكد الجهاز، وهو وكالة حكومية تابعة لوزارة الأمن الداخلي، في بيان صدر، في وقت متأخر مساء الثلاثاء (بتوقيت نيويورك)، أنه تم إرسال مظروف مشبوه إلى الرئيس، الإثنين، ولكن لم يتم استقباله، ولم يدخل البيت الأبيض، حسب وكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية.



ولم تكشف جهاز الخدمة أي تفاصيل إضافية بشأن محتوى المظروف أو مكان استلامه، كما لم يصدر البيت الأبيض أي تعليق حتى الساعة 19: 40 تغ من مساء الأربعاء.



وقالت متحدثة باسم البنتاغون، الأربعاء، إن المادة المشبوهة التي عثر عليها في المظاريف، ونقلت إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) تحتوي على المادة التي اشتقت منها مادة الريسين، ولكنها ليست الريسين نفسه.



وقالت "دانا و. وايت"، المتحدثة باسم بنتاغون للصحفيين المسافرين مع وزير الدفاع جيمس ماتيس في بروكسل، إن المادة هي بذور الخروع.



وكان مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية أعلن، الثلاثاء، أن مرفق البريد التابع للوزارة اكتشف مادة مشبوهة في طردين موجهين إلى ماتيس، وقائد العمليات البحرية، الأدميرال جون ريتشاردسون، لافتًا إلى أن نتائج التحليل المبدئية جاءت "إيجابية"، وثبت أن الطردين يحملان مادة "الريسين" السامة.



وفي ذات السياق، قال المتحدث باسم بنتاغون، العقيد روب مانينغ، إن جميع رسائل دائرة البريد الواردة للوزارة، الإثنين، تخضع للحجر الصحي حاليًا، ولا تشكل تهديدًا.



وأضاف في بيان: "أخذ مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) المظاريف هذا الصباح لإجراء مزيد من التحليل".



بدوره، أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي بيانًا، قال فيه، إنه استحوذ على ظرفين مشبوهين تم فحصهما في مرفق البريد وهما يخضعان لمزيد من الاختبارات.



و"الريسين" هو مركب عالي السمية يتم استخراجه من حبوب الخروع، وسبق استخدامه في مؤامرات إرهابية، ويمكن استخدامه في شكل مسحوق، حبيبات، رذاذ أو حمض.

