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شالكه الألماني يحقق انتصاره الأول بأبطال أوروبا

الرياضة

شالكة
شالكة

المصريون ووكالات

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حقق فريق شالكه الألماني، يوم الأربعاء، انتصاره الأول في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وتغلب شالكه على مضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي بهدف نظيف في الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من البطولة القارية.
بذلك، ارتفع رصيد شالكه إلى 4 نقاط في الصدارة مؤقتًا انتظارًا لما ستسفر عنه مباراة غلاطة سراي التركي أمام بورتو البرتغالي التي تقام في وقت لاحق اليوم، بينما تذيل لوكوموتيف موسكو الترتيب بلا رصيد من النقاط.
لم يتمكن لاعبو الفريقين من استغلال الفرص التي سنحت لهم خلال شوط المباراة الأول وترجمتها لأهداف لينتهي بالتعادل السلبي.
واستمر مسلسل إضاعة الفرص خلال شوط المباراة الثاني إلى أن جاءت الدقيقة 88 لينجح شالكه في إحراز هدف التقدم عن طريق الأمريكي وستون مكيني.
وفشلت جميع محاولات الفريق الروسي في إدراك التعادل، ليخرج الضيوف فائزين بالثلاث نقاط. 

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