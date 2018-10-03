» بمشاركة "صلاح".. ليفربول يسقط أوروبيًا أمام نابولي

03 أكتوبر 2018 - 11:00 م

عبر فريق نابولي الإيطالي، الأربعاء، ضيفه ليفربول الإنجليزي وتغلب عليه بهدف نظيف في الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

تبادل الفريقان الهجمات منذ أول دقيقة في رحلة بحث عن هدف التقدم، وإن كانت السيطرة الفعلية من جانب لاعبي نابولي الذي حاولوا بشتى الطرق استغلال عاملي الأرض والجمهور لصالحهم.



وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.



واستمر مسلسل إهدار الفرص خلال شوط المباراة الثاني من جانب لاعبي نابولي إلى أن جاءت الدقيقة 90 ليتمكن لورنزو إنسيني في إحراز هدف التقدم للفريق الإيطالي ليطلق على إثرها حكم اللقاء صافرة النهاية.



وكان باريس سان جيرمان الفرنسي قد حقق فوزًا كاسحًا على سرفينا زفيزدا الصربي في وقت سابق اليوم بستة أهداف لهدف ضمن منافسات المجموعة ذاتها.

